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«راك بنك» يصدر سندات بقيمة 250 مليون دولار

9/4/2024 7:28:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكمل بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) بنجاح إصدار أول سنداته المتوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2) بقيمة 250 مليون دولار ولأجل 10.25 سنوات. هذه السندات غير قابلة للاسترداد خلال أول 5.25 سنوات، وتحمل معدل فائدة بنسبة 5.875 في المئة.

لاقى إصدار السندات طلباً هائلاً، بحيث تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بأربع مرات، حيث فاقت قيمة الطلبات المسجلة مليار دولار أمريكي. وبفضل هذا الطلب الكبير، تمكن ((راك بنك)) من خفض هامش الأسعار بـ 42.5 نقطة أساس، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالاستقرار المالي للمصرف وبآفاق نموه.

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