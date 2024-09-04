الذهب يستقر قرب 2500 دولار

استقرت أسعار الذهب، أمس، مع ترقب المستثمرين تقارير اقتصادية يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن هبط أمس لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولاراً. ويتوقع خبراء استطلعت ((رويترز)) آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس، ارتفاعاً من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41% لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر وفرصة 59% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة ((فيد ووتش)) التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ومنذ بداية العام حقق الذهب مكاسب بنسبة 21%، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولاراً في 20 أغسطس، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف حيال الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.94 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.2% إلى 904.65 دولارات، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولاراً.