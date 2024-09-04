Thursday, 05 September 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يستقر قرب 2500 دولار

9/4/2024 7:28:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقرت أسعار الذهب، أمس، مع ترقب المستثمرين تقارير اقتصادية يؤثر على مدى وسرعة خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2493.34 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن هبط أمس لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب مسجلة 2524.80 دولاراً. ويتوقع خبراء اقتصاد استطلعت ((رويترز)) آراءهم أن يظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية يوم الجمعة زيادة قدرها 165 ألف وظيفة في أغسطس، ارتفاعاً من زيادة قدرها 114 ألف وظيفة في يوليو.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 41% لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر وفرصة 59% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة ((فيد ووتش)) التابعة لمجموعة سي.إم.إي. ومنذ بداية العام حقق الذهب مكاسب بنسبة 21%، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولاراً في 20 أغسطس، بدعم من رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف حيال الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.94 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.2% إلى 904.65 دولارات، واستقر البلاديوم عند 938.57 دولاراً.

MENAFN04092024000110011019ID1108638099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث