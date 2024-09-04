ارتفاع الفائدة يضخم أرباح البنوك الأوروبية

أظهرت دراسة حديثة أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل البنوك في أوروبا أكثر ربحية بشكل ملحوظ، لكن المؤسسات المالية الألمانية استفادت من ذلك بشكل أقل.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة ((بيرنجبوينت)) في ميونخ، استهلكت نفقات البنوك الأوروبية العام الماضي حوالي 55.1% من عائداتها، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2013. ومقارنة بعام 2022، تحسنت نسبة التكاليف إلى العائدات بنحو خمس نقاط مئوية. وتحسنت المؤسسات المالية الألمانية على نحو مماثل، ولكنها لم تكن قادرة بعد على ترجمة أسعار الفائدة الرئيسية المرتفعة إلى مزيد من الأرباح بقوة نظيراتها الأوروبية نفسها.

وفي عام 2023 استهلكت تكاليف التشغيل ما متوسطه 60.1% من دخل البنوك الألمانية. وفي عام 2022 كان هذا المعدل 65.2%. وفي عام 2019 وصل إلى 78%. وأشار معدو الدراسة إلى أن المؤسسات المالية الألمانية زادت في الآونة الأخيرة فوائض الفائدة لديها أكثر من منافساتها الأوروبية، إلا أن تكاليف التشغيل ارتفعت هناك أيضاً بسرعة أكبر.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن البنوك الألمانية والفرنسية من زيادة أسعار الفائدة لعملائها الائتمانيين بقدر ما فعلته البنوك في العديد من البلدان الأخرى. وبحسب معدي الدراسة، تعتبر أسعار الفائدة الثابتة طويلة الأجل في كلا البلدين شائعة في أعمال التمويل، وعلى هذا فمن غير الممكن توقع المزيد من التحسن فيما يسمى نسبة التكلفة إلى الدخل في البنوك الألمانية إلا في الأمد المتوسط.

وتواصل المؤسسات المالية في بلدان الشمال العمل بكفاءة ملحوظة، حيث أظهرت الدراسة أن نفقاتها استهلكت 39.9% من عائداتها في عام 2023، متفوقة على بنوك إسبانيا والبرتغال التي حققت معدل 42.5%.

وقال روبرت بوش، الخبير لدى ((بيرنجبوينت)): ((عام 2023 يمثل نقطة تحول بالنسبة للسوق المصرفية الأوروبية))، موضحاً أنه بعد سنوات من عدم اليقين الاقتصادي والتحدي المتمثل في سياسة سعر الفائدة الصفرية على مدار سنوات طويلة، تمكنت البنوك الأوروبية من جعل أرباحها ووضعها المالي مستقرة بشكل كبير، مضيفاً في المقابل أنه سيتعين على البنوك أيضاً إنفاق المزيد من الأموال لجمع الأموال.

وكان أداء البنوك في سويسرا مختلفاً في عام 2023، حيث استهلكت النفقات 85% من الدخل. وكانت البلاد صاحبة الأداء الأدنى بفارق كبير في أوروبا، وذلك بسبب الاستحواذ باهظ الثمن على بنك ((كريدي سويس)) المتعثر من قبل أكبر بنك سويسري ((يو بي إس)). وأوضحت الدراسة أنه نتيجة لذلك كانت العائدات أدنى بكثير من التكاليف.

ومن أجل الدراسة قامت الشركة بتحليل البيانات المالية السنوية لـ 118 مصرفاً أوروبياً من عام 2019 حتى عام 2023.