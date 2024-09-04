7.18 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الجوية من الإمارات في سبتمبر

بلغ حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة من مطارات الدولة 7.18 ملايين مقعد، خلال سبتمبر الجاري، بنمو 8.6% مقارنة مع 6.61 ملايين مقعد مجدول، خلال الفترة المقابلة من 2023، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية.

وبحسب التقرير تصدرت الإمارات أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت مطارات الدولة على 31.8% من إجمالي حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في المنطقة، التي جدولت 22.53 مليون مقعد على رحلاتها المغادرة.

وكشف التقرير أن شركات الطيران العاملة بمطارات الدولة أضافت خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر الجاري نحو 5700 مقعد، ما يعكس تسارع وتيرة نمو قطاع السفر في الإمارات، بدعم من توسع الناقلات الوطنية، واستقطاب شركات طيران جديدة للعمل من المطارات المحلية في ظل ارتفاع الطلب على السفر من الإمارات وإليها. وحلت السعودية في المركز الثاني بالمنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال سبتمبر بنحو 6.41 ملايين مقعد، ثم قطر 2.65 مليون مقعد.

وعلى صعيد مطارات المنطقة جاء مطار دبي في المركز الأول خلال شهر سبتمبر الجاري بـ4.91 ملايين مقعد بنمو 3.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.6 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث 2.39 مليون مقعد، وبالمركز الرابع مطار الرياض 1.92 مليون مقعد، يليه مطار زايد الدولي الأعلى نمواً في المنطقة بنسبة 26.6%، مسجلاً 1.14 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية المغادرة خلال الشهر الجاري.

وأظهر التقرير ارتفاع السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة من مطارات المنطقة بنسبة 3% هذا الشهر مقارنة بسبتمبر 2023، حيث تقود الإمارات والسعودية النمو على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية.

وتوقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن يسجل قطاع الطيران نمواً ملموساً فيما يتعلق بحركة المسافرين، التي قد تبلغ 140 مليون مسافر خلال العام الجاري، مع زيادة عدد الرحلات والوجهات، التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطاراتنا الدولية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن المطارات الإماراتية استقبلت 71.75 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 14.2%، مقارنة بنحو 62.79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل إجمالي الحركة الجوية 499 ألفاً و789 حركة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعد شهر فبراير الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية، حيث سجل نسبة نمو بلغت 15% عن الشهر نفسه من العام الماضي.