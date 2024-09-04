«نغمات أصيلة» في «العويس» 13 الجاري

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 13 سبتمبر الجاري، حفلاً موسيقياً بعنوان ((نغمات أصيلة)) لفرقة ((روح الموسيقى)). ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساء.

يشارك في هذا الحفل رحمة وليد، إلى جانب النجم المحبوب محمد عبد العظيم، والفنانة سارة درويش، حيث تتهادى خلال الحفل أصوات جميلة من مشارب موسيقية متنوعة، حيث تمزج أصالة مصر بروح الجزيرة العربية وبحنين الشام وشجن المقامات الشرقية.

كما يتألق الكمان والمؤلف الموسيقي وليد شعبان في قيادة ((روح الموسيقى))، بمهارة استثنائية، محولاً الكلمات إلى نغمات ويترك للشجن مساحة ناعمة تتسلل منها أنات الأوتار لتحملنا إلى عالم من السحر الذي يحلق في فضاءات الروح.

وتعد فرقة ((روح الموسيقى)) التي تأسست عام 2022 على يد الفنان وليد شعبان، من أميز الفرق الفنية التي تقدم أداءً حياً يجمع بين الأصالة والمعاصرة، عبر باقة متنوعة من الألحان الشرقية والغربية، تسعى من خلالها إلى إيصال رسالة فنية راقية تجسد روح الموسيقى العربية الأصيلة.