أكاديمية الإعلام الجديد تطلق الموسم الخامس من «فارس المحتوى»

أطلقت أكاديمية الإعلام الجديد، المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة، التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية، قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً، الموسم الخامس من برنامج ((فارس المحتوى)) بعد نجاح النسخة الرابعة، في تأهيل 70 صانع محتوى.

وتواصل الدفعة الخامسة من البرنامج البناء على النجاح الذي حققه ((فارس المحتوى)) خلال مواسمه السابقة، وهو ما يرسخ رؤية الأكاديمية التي دشنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2020، بهدف دعم المواهب في المنطقة العربية ومساعدتها على ابتكار محتوى مبدع ومتميز.

ويكتسي الموسم الخامس من البرنامج، حلة جديدة أكثر تطوراً وأوسع آفاقاً، حيث استقبل أكثر من 1000 طلب مشاركة اختار منهم 53 صانع محتوى عربياً سيتلقون تدريباً على كل ما يحتاجونه لتنفيذ أفكارهم وصقل مواهبهم في مجال كتابة السيناريو والسرد القصصي والتصوير والتحرير.

وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، أن برنامج ((فارس المحتوى)) يترجم التزام أكاديمية الإعلام الجديد بدعم المواهب وتوفير الفرص اللازمة لنجاحها وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات، مشيرة إلى أن استقطاب ((فارس المحتوى)) لأكثر من 7482 طلب مشاركة خلال مواسمه الخمسة يثبت أن هناك الكثير من المواهب الطموحة لدخول عالم صناعة المحتوى.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: يقدم برنامج فارس المحتوى تجربة تعليمية متكاملة ترتقي بمستوى المشاركين من خلال ورش عمل وبرامج تفاعلية، تحت إشراف نخبة من الخبراء والمبدعين، ما يسهم في تمكين المنتسبين وتحويل أفكارهم إلى محتوى مؤثر.