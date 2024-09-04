مشاركة إماراتية نوعية في مهرجان القاهرة التجريبي

شهدت الدورة الحادية والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حضوراً بارزاً للمسرح الإماراتي، حيث تم تكريم شخصيتين إماراتيتين مرموقتين، إلى جانب تقديم عرضين مسرحيين لاقيا نجاحاً كبيراً.

وحصل الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله على لقب ((شخصية العام المسرحية)) لعام 2024، تكريماً لإسهاماته الكبيرة في تطوير المسرح العربي، خاصة من خلال دوره أميناً عاماً للهيئة العربية للمسرح منذ تأسيسها عام 2007، ورئاسته لجمعية المسرحيين الإماراتيين.

كما تم تكريم الشاعر والكاتب الإماراتي محمد سعيد الظنحاني، الذي أسهم بشكل أساسي في تأسيس مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، وتسلم التكريم نيابة عنه عبدالله محمد الظنحاني، رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وعُرضت خلال المهرجان مسرحيتان إماراتيتان في المهرجان؛ ((إبرة)) تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و((زغرودة)) تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا، وقد نالت العروض إعجاب الجمهور والنقاد، حيث تنافست ((زغرودة)) في المسابقة الرسمية، بينما عرضت ((إبرة)) ضمن العروض المستضافة.

وفي سياق دعم المواهب الشابة، شاركت جمعية المسرحيين الإماراتيين بسبعة من شباب المسرح الإماراتي الفائزين في منافسات العام 2023 لحضور فعاليات المهرجان، في خطوة تعكس اهتمام الجمعية بتطوير مهارات الجيل الجديد من المسرحيين.