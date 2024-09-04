Thursday, 05 September 2024 04:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاركة إماراتية نوعية في مهرجان القاهرة التجريبي

9/4/2024 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت الدورة الحادية والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي حضوراً بارزاً للمسرح الإماراتي، حيث تم تكريم شخصيتين إماراتيتين مرموقتين، إلى جانب تقديم عرضين مسرحيين لاقيا نجاحاً كبيراً.

وحصل الكاتب الإماراتي إسماعيل عبدالله على لقب ((شخصية العام المسرحية)) لعام 2024، تكريماً لإسهاماته الكبيرة في تطوير المسرح العربي، خاصة من خلال دوره أميناً عاماً للهيئة العربية للمسرح منذ تأسيسها عام 2007، ورئاسته لجمعية المسرحيين الإماراتيين.

كما تم تكريم الشاعر والكاتب الإماراتي محمد سعيد الظنحاني، الذي أسهم بشكل أساسي في تأسيس مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، وتسلم التكريم نيابة عنه عبدالله محمد الظنحاني، رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح.

وعُرضت خلال المهرجان مسرحيتان إماراتيتان في المهرجان؛ ((إبرة)) تأليف حمد الظنحاني وإخراج إبراهيم القحومي، و((زغرودة)) تأليف علي جمال وإخراج عبدالرحمن الملا، وقد نالت العروض إعجاب الجمهور والنقاد، حيث تنافست ((زغرودة)) في المسابقة الرسمية، بينما عرضت ((إبرة)) ضمن العروض المستضافة.

وفي سياق دعم المواهب الشابة، شاركت جمعية المسرحيين الإماراتيين بسبعة من شباب المسرح الإماراتي الفائزين في منافسات العام 2023 لحضور فعاليات المهرجان، في خطوة تعكس اهتمام الجمعية بتطوير مهارات الجيل الجديد من المسرحيين.

MENAFN04092024000110011019ID1108638092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث