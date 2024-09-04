الصحافة الإيطالية تحتفي بافتتاح الشارقة معهد الثقافة العربية في ميلان

لاقى افتتاح إمارة الشارقة لأول معهد للثقافة العربية في مدينة ميلان الإيطالية احتفاءً إيطالياً وعربياً كبيراً، خاصة في المشهد الإعلامي والأكاديمي، حيث تناولت كبرى وسائل الإعلام خبر افتتاح المعهد، وإعلان انطلاق مبادرة إماراتية من إمارة الشارقة تستهدف تأسيس سلسلة من المعاهد الثقافية في عدد من عواصم المعرفة والإبداع في العالم.

وأشادت كبرى الصحف والمحطات الإعلامية الإيطالية بالمعهد، وبدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدولي في مد جسور التواصل بين الحضارة العربية ومختلف ثقافات وحضارات العالم، وأثنت على الجهود التي تقودها الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، في بناء مقومات النهوض بالحراك الثقافي الإماراتي والعربي، وتوسيع شراكاته الدولية مع مختلف بلدان العالم.

وعنونت صحيفة avvenire الأفينيير، أولى صفحاتها بـ((معهد الثقافة العربية في ميلان.. جسر بين الشرق والغرب))، ووصفت تدشين المعهد بالحدث التاريخي. وقالت الدكتورة إيلينا بيكالي، رئيسة جامعة القلب المقدس الكاثوليكية، في تعليقها على افتتاح المعهد: ((إن هذا العصر يحتاج إلى الأمل والتعايش، والمعهد الثقافي العربي يعبر عن التزامنا بالحوار بين الثقافات والتعليم من أجل التفاهم المتبادل)). وأشاد المطران باولو مارتينيلي، النائب الرسولي لجنوب شبه الجزيرة العربية، برؤى وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تقدير الثقافات وتأسيس جسور تضمن حوارها وتقاربها.

كما نشرت جريدة ((كورييري ديلا سيرا))، مقالاً بعنوان ((مركز للثقافة العربية في الجامعة الكاثوليكية. مكان للدروس والعلوم والنشر: جسر للبحث والتقارب))، تناولت فيه الأبعاد الثقافية للمركز، في حين أشادت ثاني أكبر الصحف الإيطالية انتشاراً ((لا ريبوبليكا)) بالتعاون بين الإمارات وإيطاليا لتأسيس معهد للثقافة العربية في جامعة القلب المقدس الكاثوليكية بميلان، الذي يشكل ((جسراً بين الغرب والإسلام ومساحة للحوار)). بدورها، عرضت صحيفة agenzianova تقريراً شاملاً في برنامج عمل المعهد، والرؤية التي ينطلق منها، وأشادت بتأثيره في الحراك الثقافي الإيطالي. وعنونت وكالة vaticannews، تقريراً إخبارياً حول افتتاح المعهد بـ ((من الجامعة الكاثوليكية جسر نحو الثقافة العربية)).