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«ملتقى شباب المعرفة» يختتم فعالياته بإطلاق مبادرة لتمكين الأجيال

9/4/2024 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعاليات ((ملتقى شباب المعرفة 2024))، والذي عقد في جمهورية مصر العربية يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، واستضافته وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وضمن فعاليات الملتقى أطلقت وزارة الشباب والرياضة المصرية مبادرة ((مكتب شباب المعرفة)) المصري، ليأتي هذا الإطلاق بمثابة إنجاز للملتقى يتحقق على أرض الواقع، حيث يجسد المكتب تجربة شبابية تعنى بتنمية وتمكين الشباب المصري، وصقل مهاراته في كافة المجالات المعرفية.

ويهدف المكتب إلى المساهمة في وضع رؤية وطنية للنهوض بمرتبة مصر المعرفية بين دول العالم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بالمهارات المعرفية، وسبل تحقيق الاستدامة، إضافة إلى تمكين الشباب وصقل مهاراتهم.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((إن إطلاق مكتب شباب المعرفة المصري سيسهم في تمكين جيل جديد من الشباب يتمتع بالمعرفة والمهارات، التي تؤهله لمواكبة التغيرات السريعة والتحديات المتزايدة في مختلف المجالات، بما يدعم دور الشباب في بناء مستقبل مشرق لمجتمعاتهم.

ونحن نفخر بأن يشهد ((ملتقى شباب المعرفة)) إطلاق هذا النوع من المبادرات الملهمة)). وبدوره قال فتحي عماد، مدير مكتب شباب المعرفة المصري: ((نشكر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على دعمها الكبير، وحرصها على التعاون معنا لتأسيس مكتب شباب المعرفة المصري، ليكون امتداداً للمبادرات المعرفية الرائدة التي تقودها)).

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