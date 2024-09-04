الفنون الشعبية تفوز بـ«الفضية» في مهرجان دولي

تألقت اللوحات الفنية المستوحاة من التراث الشعبي لدولة الإمارات أمام فرق العالم في مهرجان فنون الرقص الشعبي الدولي بفيتنام أغسطس الماضي، ليتم تقليد ((الفضية)) للعروض الشعبية الإماراتية التي ضمت: ((العيالة، والندبة، والحربية، والهبان))، إلى جانب فن ((المديما))، والأخير أحد فنون التسلية عند البحارة.

وبتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الفيتنامية، فازت دولة الإمارات بالميدالية الفضية على مستوى كل الدول المشاركة في مهرجان فنون الرقص الشعبي الدولي، ممثلة بفرقة مبارك العتيبة للفنون الشعبية والتراثية، عبر مجموعة من الرقصات المستوحاة من التراث الشعبي للدولة أمام فرق العالم المشاركة. وحصدت مشاركة الدولة في الحدث لقب أفضل عرض فني مشارك نال استحسان الجمهور ولجنة التحكيم، إذ عكست تلك اللوحات الفنية أصالة الموروث الشعبي لدولة الإمارات. وكانت وزارة الثقافة قد دعمت مشاركة الفرقة، التابعة لجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، في الحدث الذي استضافته محافظة ثوي ثين هوي.

وجمع المهرجان الذي انطلق تحت شعار ((التقارب والإبداع والتألق معاً))، نحو 500 فنان من 17 فرقة فنية مثلت تسع دول بما في ذلك كمبوديا، والصين، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والفلبين إلى جانب دولة الإمارات، والبلد المضيف فيتنام. وتترجم مشاركة الإمارات حرص وزارة الثقافة على تعزيز سبل التواصل بين الشعوب في المجالات الثقافية، باعتبارها جسراً يقرب المفاهيم، ويعرف بجماليات الثقافات والحضارات الأخرى، كما أنها تتيح الفرصة أمام الجمهور المحب لمثل هذا النوع من الفنون للتعرف على تراث دولة الإمارات وعراقته، ويسهم في النهوض بالعلاقات الثقافية المشتركة بين كلا البلدين.