أسبوع دبي للموضة ينبض بالفرادة وتناغم التصاميم العالمية

يواصل أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز الذي ينظمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، عرض مجموعة من تشكيلات الأزياء، التي قدمتها نخبة محلية وإقليمية وعالمية من أبرز علامات الأزياء، لترسم توجهات الموضة خلال موسم ربيع وصيف 2025.

وشهد اليوم الثالث من الحدث مجموعة من العروض، حيث احتفت مجموعة علامة ((Dima Ayad)) لربيع وصيف 2025 بالقوة المستمدة من الأنوثة، في حين استوحت المصممة ((Anaya)) إلهامها عند تصميم مجموعتها بعنوان ((Gaudí›s Reverie)) من إبداعات المهندس أنطوني غاودي المعمارية.

وافتتحت علامة ((Heba Jasmi)) فعاليات اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة مع عرض مجموعتها بعنوان ((State of Art)). واستعرضت علامة ((Mrs. Keepa)) مجموعتها الجديدة من خلال عرض فيلم قصير ومؤثر في صالات ((Vox Cinemas)).

واختتم اليوم الثالث مع عرض مبهر قدمته علامة ((Michael Cinco)) والإعلان عن اختتام فعاليات معرض وكالة التجارة الإيطالية ((لا مودا إتاليانا: دبي إدشن)). كما قدمت أول من أمس مصممة الأزياء اللبنانية صاحبة علامة ((Dima Ayad)) مجموعتها لربيع وصيف 2025، والتي تحتفي بالأنوثة بكافة أشكالها.

وقدم المعهد الوطني الهندي لتصميم الأزياء وكلية ((London School of Trends)) تشكيلة ألهمت الحاضرين من التصاميم الجديدة والمبتكرة ، لتعكس أحدث التوجهات والإبداعات التي ترسم مستقبل عالم الأزياء.

واستعرضت علامة ((Heba Jasmi)) مجموعتها من الأزياء الراقية بعنوان ((State of Art))، والتي تعكس التزام هذه العلامة بالابتكار والحرفية. واحتفت علامة ((Tamam Humariff)) بجمال أزهار الحدائق ومراحل نموها الليلة الماضية خلال فعاليات أسبوع دبي للموضة.