قواعد القوة 1 ــ 2

بغض النظر عما إذا كنت مقتنعاً بما جاء في كتاب روبرت جرين ((القواعد الـ 48 للقوة)) أو كنت تراها مجرد قواعد لا أخلاقية تستعيد روح البراجماتية الفجة كما كتبها وفكر فيها نيكولا ميكيافيللي، وضمّنها في كتابه الشهير ((الأمير)) بعيداً عن الرفض والمقاربة، فإن كتاب القواعد هذا للكاتب الأمريكي روبرت جرين لا يزال يعد من أكثر الكتب مبيعاً حول العالم، مع أنه صدر في العام 1998!

دعونا نطرح بعض الأسئلة التي بلا شك قد راودت معظمنا، ونحن نتابع صور ومقاطع نجوم هوليوود الكبار أو رموز السياسة وأيقونات الرياضة والإعلام: ما الذي يمنح هؤلاء هذه السطوة والجماهيرية التي تجعل الجميع مندفعاً إليهم، المصورين والصحفيين ورجال المال والإعلام؟ ما الذي يمنحهم هذا البريق المعزز بقوة تشعر بها بمجرد أن يطلوا من خلف الستار أو يترجلوا من سياراتهم الفاخرة أو يسيروا بكل ثقة وخفة ولمعان على الأدراج الرخامية والسجاد الأحمر؟ ما هو سر قوة هؤلاء؟

يقول مؤلف الكتاب، روبرت جرين، إنه عمل في عدد هائل من الوظائف، واشتغل بكتابة السيناريوهات في هوليوود، وقرأ آلاف الكتب حول رموز القوة في التاريخ، وإنه في كتابه هذا حاول اختزال آلاف من السنين في التاريخ الإنساني بقصص عن كيفية اكتساب المرء للقوة، وفهم جوانبها، وحماية نفسه من سطوتها أو الحفاظ عليها، وممارستها بحكمة، إنه يقول أيضاً إن ما أورده من قوانين ليست خيالية ولا مستحيلة، بل هي من واقع الحياة.

الذين يعتقدون أن الصراحة والبساطة والعمل بإخلاص هو ما سيقودهم للنجاح، ثم بعد سنوات يكتشفون أن زملاءهم الأقل ذكاء وتفانياً وإمكانيات، هم الذين وصلوا وتفوقوا، بينما أحيلوا هم إلى التقاعد، يقول لهم روبرت جرين: ((لا تُظهروا التفوق على مدرائكم، ولا تبدوا براعتكم دفعة واحدة، سيشعر رؤساؤكم بالخطر، وستدفعون ثمن ذلك. واحذروا من أصدقائكم، فصديقك يعرف نقاط ضعفك، سيستخدمها ضدك عند أول خلاف، ولا تخَفْ من قوة عدوك، فأهم حلفاء اليوم هم أعداء الأمس)).

هناك الكثير جداً مما يستوقف التفكير وإعادة النظر، لكن ما يخص عالم تفاهة السوشال ميديا يثير العجب أكثر.. سنعود إليه غداً.