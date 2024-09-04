«المامبو سوداني» وسيد خليفة

لعل الأغنية السودانية الوحيدة التي نجحت في عبور حدود السودان الشقيق إلى مختلف الدول العربية هي أغنية ((المامبو سوداني)) (أو المامبو دا سوداني) التي أداها المطرب سيد خليفة في عام 1958 من كلمات الشاعر الغنائي السوداني عبدالمنعم عبدالحي (1922 ــ 1975)، التي يقول مطلعها:

المَامْبُو دا سُودَانِي

المَامْبُو في كِيَانِي

في عُودِي وكَمَانِي

ما أجمل ألحَانِي

يا حبيبة ما احْلاكِي

المَامْبُو في غُنَاكِي

اللَحْنو خَلّاكِي

تِتْمَايَلِي في خُطَاكِي

على أنْغَام المامبو

يا حَبِيبَةْ يا عُودِكْ

يا وَردَة في خَدُودِكْ

أضْنَيتِي مَرْيُودِكْ

مِينْ بُكرَة مَوْعُودِكْ؟

فما هو سر نجاحها يا ترى؟

هناك عدة عوامل لعبت مجتمعة دوراً في نجاحها وانتشارها داخل السودان وخارجه، منها إيقاعها الراقص الساخن المقتبس من أغنية ((مامبو إيتاليانو)) التي غنتها الراقصة والممثلة الإيطالية سيلفانا مانغانو في عام 1951 في فيلم ((ANNA)) للمخرج السينمائي الإيطالي ((ألبرتو لا توادا))، ومنها أنها ظهرت في وقت اجتاحت فيه حمى المامبو العالم كله بعد انتشارها في الولايات المتحدة، ومنها أيضاً عامل ثالث، هو أن سيد خليفة أداها لأول مرة على المسرح في احتفالات غنائية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المصرية بمشاركة مجموعة من الفنانين المصريين المعروفين مثل يوسف وهبي وفريد الأطرش ومحمد عبدالمطلب وصباح وشادية وليلى مراد.

وفي هذا السياق أخبرنا سيد خليفة في إحدى مقابلاته الصحافية أنه حينما أتى عليه الدور ليغني في الحفل المذكور، لم يجد من يقدمه للجمهور لأن مقدمي برنامج الحفل انسحبوا وراء الفنانين المصريين الكبار، فوقع في حرج لم ينقذه منه سوى عميد المسرح العربي يوسف وهبي، الذي لم يأبه بكونه فناناً ناشئاً غير معروف، فاستلم الميكرفون وقدمه كصوت جديد من جنوب وادي النيل، وقال إن الحكم على جودة غنائه من عدمها متروك للجمهور. وهكذا غنى صاحبنا أغنية ((المامبو سوداني)) التي تجاوب معها الجمهور بحماس وراح يتمايل ويترنح مع إيقاعاتها الراقصة وأصوات الطبول والكمان والبوق، مطالباً باستمراره وصلة بعد وصلة.

أما العامل الرابع الذي أسهم في نجاح الأغنية فهو تميزها بكلمات عربية بسيطة وعفوية ومفهومة باللهجة السودانية مواكبة للأنغام والإيقاعات صعوداً ونزولاً، خلافاً لكلمات الأغاني السودانية الأخرى. وهناك عامل خامس تمثل في قيام المخرج المصري حسين فوزي (1904 ــ 1962) بإشراك سيد خليفة في فيلمه الأثير ((تمر حنة)) من بطولة زوجته نعيمة عاكف ورشدي أباظة وأحمد رمزي وفايزة أحمد وكاريمان وسراج منير، كي يؤدي أغنية ((المامبو سوداني)) فقط، سعياً لترويج الفيلم.

وجملة القول أن ((المامبو سوداني)) نجحت نجاحاً كبيراً وانتشرت في مختلف الأوساط، لا سيما بعد تكرر بثها للجمهور العربي والسوداني من خلال إذاعات ((صوت العرب)) و((أم درمان)) و((ركن السودان من القاهرة))، ناهيك عن تقديمها في حفلات ((أضواء المدينة)) في القاهرة وحفلات أخرى في العواصم العربية، ثم تقديمها مصورة بصوت صاحبها من خلال محطة تلفزيون أرامكو من الظهران في مطلع الستينيات، كما ذاع صيتها في عواصم ومدن شرق أفريقيا كالصومال وإثيوبيا وإريتيريا ونيجيريا بسبب إيقاعاتها الأفريقية.

والجدير بالذكر أن المطرب المصري النوبي محمد منير قام في عقد التسعينيات بمحاولة تجديد ((المامبو سوداني))، حيث أداها بصوته، بالنص واللحن الأصليين، لكنه استخدم آلات جديدة مثل الأورغ الكهربائي والغيتار والأوكورديون والساكسفون، إلى جانب الآلات القديمة التقليدية المستخدمة في الطرب السوداني والأفريقي، كالطار والبوق والكونغا والبانغو والترمبون، الأمر الذي تسبب في تشويهها.

ونختتم حديثنا بالإشارة إلى أن سيد خليفة (واسمه الكامل سيد محمد الخليفة الأمين) ولد بولاية الخرطوم في عام 1931 لأب كان يعمل في الإنشاد الديني، وتوفي صاحبنا في العاصمة الأردنية في يوليو 2001. في عام 1951 أرسله والده إلى القاهرة لإكمال تعليمه الجامعي في الأزهر الشريف، لكنه آثر أن يدرس الموسيقى في معهد فؤاد الأول للموسيقى، ثم في المعهد العالي للموسيقى العربية إلى أن تخرج في عام 1958.