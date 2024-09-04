ما الذي يحدث؟ البطولات لا تتوقف.. والأجندة الدولية مزدحمة! ولا أحد فكر ورأف بحال اللاعبين المرهقين، المتعبين!

((فيفا)) يقر ويضيف بطولات جديدة لأجندته.. لا يكفي مونديال المنتخبات بتصفياته الماراثونية يستحدث مونديال الأندية بـ32 فريقاً وقبله يبتدع كأس القارات للأندية!

والاتحاد الأوروبي يبتدع مسابقات ويغير ويمطط بطولات! إلى جانب كأس أمم أوروبا، حيث ابتدع دوري المؤتمر ثم غير في نظام دوري الأبطال، دون نسيان مسابقة يوربا ليغ!

ويكاد يتطابق الأمر في آسيا وأفريقيا في عدد المسابقات!

مسابقات تحولت إلى مرهق ومتعب للاعبين!

ارحموا اللاعبين! من يحميهم؟

اللاعب تحول إلى ماكينة لجلب المال بالنسبة لـ((فيفا)).

اللاعب دجاجة تبيض ذهبا لـ((فيفا)) والاتحادات القارية!

خلال الـ3 أعوام الأخيرة اللاعبون لم ينالوا راحة.. بطولة تنتهي وأخرى تنطلق شتاء وصيفاً..

وهذا خطير، وهو ما يفسر الإصابات الكثيرة للنجوم في مختلف البطولات.. وقد يسبب إصابات أكثر حدة وينهي مسيرة لاعبين!

يمكن أن نرى حوادث خطيرة وحالات وفاة في الميدان!

فمن المسؤول؟

هل تناسى العالم أن اللاعبين بشر يحتاجون إلى الراحة وإجازات.. وجرعة من النقاهة والدفء العائلي؟

هناك حرب بين ((فيفا)) والاتحادات القارية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي ((يويفا)) عنوانها: من يكسب مالاً أكثر من اللاعبين؟ حرب تجارية مالية.. حطبها اللاعبون.

((فيفا)) يبتدع بطولات تجارية و((ويفا)) يرد عليه باستحداث بطولات قارية أخرى وتغييرات على بطولاته السابقة بعدد أكبر من المباريات! لتحبط مخطط ((فيفا))!

ولكن من يحمي اللاعبين من هذه ((المحرقة الكروية))؟

أين روابط اللاعبين والمدربين في العالم؟

لماذا الصمت؟ من يحمي اللاعب في المنظومة الكروية العالمية؟

حقاً.. ارحموا اللاعبين. وامنحوهم جرعة أوكسجين.

ربح المال وعقود الرعاية للبطولات والملايين لا تنسيكم أنهم بشر.. أجسامهم ليست ((ماكينات)) وعقولهم ليست برامج كمبيوتر.. يحتاجون لحياة مجتمعية وراحة عضلية ونفسية.. فارحموهم.