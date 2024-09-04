أدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية، لذلك وضعت خريطة طريق للاستفادة من المبدعين في رفد هذا القطاع الحيوي، ومن ثم سارعت إلى تشجيع ريادة الأعمال في المجالات الثقافية والإبداعية من خلال خطة استراتيجية تتضمن إطلاق حاضنات ومسرعات الأعمال الثقافية والإبداعية.

إن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات يتميز بتوفر الكثير من الفرص الواعدة المستقبلية التي يمكن لها أن تهيئ تحقيق طفرة إنمائية مستدامة بين دول المنطقة، وتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الثقافية العالمية، إذ تؤمن قيادات الدولة بدور الثقافية في التقدم ودعم ريادة المستقبل، ولا معنى لتقدم أي مجتمع إذا لم يمتلك قطاعاً ثقافياً متطوراً يقوم على صناعات ثقافية حقيقية على أساس الإبداع والابتكار للإسهام الفعلي في الاقتصاد، إذ تؤدي الصناعات الإبداعية والثقافية في الوقت الحاضر دوراً متزايداً في اقتصاد الدول الكبرى الصناعية.

لقد بات الإبداع ركيزة أساسية في بناء وتشكيل ملامح اقتصاد المستقبل في الإمارات، القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وإن الصناعات الإبداعية والثقافية أصبحت محوراً مهماً لنهضة المجتمعات وتطورها على مستوى الاقتصاد الإبداعي، إذ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية في نوفمبر 2021، وهي تعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في العالم العربي، والهدف منها توفير مظلة للمبدعين، حيث آمنت دولة الإمارات بأن الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي مهم ويعتبر ركيزة أساسية في بناء اقتصاد المستقبل، القائم على المعرفة والعلم والتكنولوجيا، وإن الصناعات الإبداعية والثقافية أصبحت محوراً مهماً لنهضة المجتمعات وتطورها، وإن أداء قطاع الاقتصاد الإبداعي على المستوى العالمي بدأ يحقق الكثير من النجاحات ولديه عوائد مهمة جداً، ويمكن الاستثمار فيه بنجاح.

إن الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات تعتبر رؤية تراثية أصيلة وذاكرة تاريخ استطاعت أن تؤسس لحياة ثقافية واجتماعية واقتصادية متنوعة وتجمع الإبداع والتراث والإنسان إلى العالمية.