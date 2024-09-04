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رصيد نتنياهو

9/4/2024 7:28:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نتنياهو لا يخشى مخاطر محور ((فيلادلفيا)) ولكن يخشى مخاطر محور سموتريتش وبن غفير!!

هكذا صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، وهو يفتح أبواب جهنم السياسية على رئيس الوزراء، ويطالب باستمرار الإضرابات والتظاهرات الشعبية حتى تتم إقالته وتسقط حكومته.

استسلم نتنياهو كلياً ونهائياً لضغوط ورغبات اليمين الديني التوراتي المتشدد الذي حرك بداخله أفكار المنظر السياسي الصهيوني جابوتنسكي الذي زرع في عقل ونفس والده وأخيه الأكبر وكل الأسرة تلك الأفكار اليمينية المغالية في الحلول الاستيطانية والإحلالية الدموية.

هذا الاستسلام الذي يعطي نتنياهو 3 أمور جوهرية:

1 - أغلبية بسيطة في الكنيست الحالي يمكنه من الحكم.

2 - ائتلاف قادر على تمرير التشريعات.

3 - جمهور يميني يزداد يوماً بعد يوم بسبب صعود المزاج اليميني المتشدد في الشارع السياسي الإسرائيلي.

وقد يتساءل البعض وماذا عن تظاهرات الرأي العام منذ أكتوبر الماضي وحتى هذا الأسبوع؟

الإجابة: الشارع يتظاهر من أجل الإفراج عن الرهائن، ومسؤولية نتنياهو في تضييع فرص الإفراج عنهم وتفضيل مصالحه الشخصية على سلامتهم.

باختصار لو لم تكن هناك أزمة رهائن لما شاهدنا احتجاجات على نتنياهو!

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