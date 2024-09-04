في قلب إمارة المعرفة، تلاقت الحروف لتشكل فصلاً جديداً من الابتكار، من خلال انطلاق منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الثالثة عشرة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

تأتي النسخة الحالية من المنتدى لتطرح شعار ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر)).

المرونة والرشاقة في الإدارة الحكومية مطلب مهم ليواكب التغيرات العالمية المتسارعة التي لا تحتمل وجود قوالب جامدة، صعبة التغيير والتطوير، الذي يجب أن يوازيه العمل بطرق الاتصال المبتكرة التي تراعي وعي المواطن ودوره المهم في بناء المجتمع.

هذا الحدث ليس مجرد تجمع عابر، بل هو احتفال بالعقول التي تبني جسور التواصل بين المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع، من خلال وجود أكثر من 250 خبيراً من شتى أنحاء العالم، ليقدم هؤلاء الرواد بمعارفهم الواسعة وابتكاراتهم الملهمة أفكاراً تسهم في رسم ملامح مستقبل الاتصال الحكومي من خلال 18 منصة حوار تدور حول أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا، وكيفية توظيفها لخدمة المجتمع.

التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، وسائل التواصل الاجتماعي، أمن المعلومات، البناء المؤسسي.. كل هذه الكلمات المفتاحية حاضرة بقوة في أجندة المنتدى، فالتحول الرقمي لم يعد خياراً، بل هو واقع مفروض لبناء حكومات أكثر كفاءة وشفافية، والذكاء الاصطناعي بتطبيقاته المتعددة يفتح آفاقاً جديدة لتحسين الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات المواطنين.

الشعار الذي اختير للمنتدى ((حكومات مرنة.. اتصال مبتكر)) يعكس تماماً التحديات التي تواجه الحكومات في عصرنا المتسارع، فالعالم يتغير بسرعة، والتكنولوجيا تتطور بشكل مستمر، والحكومات مطالبة بالقدرة على التكيف مع هذه التغيرات، والابتكار في وسائل التواصل مع جمهورها.

الشارقة، بهذه الرؤية الثاقبة، تؤكد ريادتها في مجال الاتصال الحكومي، فهي لا تكتفي بتنظيم هذا المنتدى، بل تسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاتصال على أرض الواقع.

وفي الختام، يمكن القول إن منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي هو استثمار في المستقبل لبناء عالم أفضل لنا ولأجيالنا القادمة، نتطلع إلى الخروج بتوصيات ومقترحات تشكل برنامج عمل قادماً يعزز استدامة الاتصال الحكومي ويقدم الأفضل لجميع أفراد المجتمع.