دبي تعزز تجربتها السياحية ببرنامج صيفي متعدد الخيارات

تواصل دبي تعزيز تجربتها من خلال تقديم خيارات متعددة ومبتكرة، وتطبيق استراتيجيات مميزة لجذب مختلف الفئات العمرية، وتوفير عروض متنوعة خلال موسم الصيف لتلبية احتياجات واهتمامات مختلف الزوار.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك النسخة الأكبر على الإطلاق من مفاجآت صيف دبي واختتمت مؤخراً، إذ أسهم البرنامج الصيفي لهذه النسخة السنوية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالارتقاء بمستوى عروض الترفيه في المدينة، بما فيها تجارب التسوق الرائعة، والوجهات السياحية المذهلة، وعروض الضيافة التي لا مثيل لها، وفنون الطهي العالمية، والتجارب الثقافية، والوجهات الترفيهية المثيرة، والمغامرات الخارجية المشوقة، وغيرها من الأنشطة والخيارات المناسبة لجميع الميزانيات.

ولتسليط الضوء على الجوانب المتنوعة والمتعددة في دبي ضمن مجالات تجارة التجزئة وأسلوب الحياة والثقافة، تم إعداد جدول خاص للفعاليات مصمم خصيصاً لاستقطاب الزوار الإقليميين والدوليين للأسواق الرئيسية في دبي والتي تقدم عروضاً مذهلة وتجارب مميزة تتناسب مع فصل الصيف وتضمن راحة واستمتاع الزوار.

وأوضح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة كيف يسلط هذا الحدث الصيفي المميز الضوء على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه دبي لضمان أن يكون موسم الصيف تجربة ممتعة ولا تُنسى لسكان دبي وزوارها.

وقال الخاجة: ((إن مفاجآت صيف دبي تعتبر حجر الزاوية في استراتيجيتنا السياحية الموسمية، حيث تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن أجواء احتفالية تهدف لتوفير أروع التجارب المميزة والمشوقة لسكان المدينة وكذلك زوارها من عائلات، وأصدقاء، وأزواج، وكذلك من الأفراد المسافرين لوحدهم، أو باحثين عن عروض ترويجية، أو عشاق الرفاهية والمغامرات، أو محبي الثقافة والفنون)).

وأوضح الخاجة قائلاً: ((تم إعداد برنامج صيفي خاص، من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركائنا على مستوى المدينة، يتضمن آلاف التجارب الفريدة والحصرية في دبي التي تجمع بين أروع الأنشطة وأفضل الأسعار، حتى يتمكن المقيمون والزوار من قضاء أجمل الأوقات والاستفادة من العروض والتخفيضات المميزة خلال فصل الصيف في المدينة)).

وأشار الخاجة إلى أن النهج الشامل يعد جزءاً لا يتجزأ من تميز دبي وقدرتها على توفير تجارب وخدمات متنوعة تجعلها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام، ويسلط الضوء أيضاً على مكانة الإمارة كواحدة من الوجهات الرائدة للعيش والعمل والزيارة، وكذلك بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

التزام بالوعد

تقدم الوجهات الصيفية المتنوعة في دبي مجموعة شاملة من العروض التي تلبي طيفاً واسعاً من الاهتمامات والاحتياجات. وتوفر للعائلات التي تخطط لقضاء عطلة صيفية طويلة أو قصيرة في دبي تجارب مذهلة وأنشطة رائعة تبقي أطفالهم مستمتعين لساعات ضمن أجواء مميزة، وتتيح للآباء الاستمتاع بلحظات من الاسترخاء وتجديد النشاط.

ويمكن للأزواج عيش ذكريات لا تنسى والاحتفال بالمناسبات الخاصة من خلال مجموعة رائعة من العطلات الحصرية، والمنتجعات الصحية، وتجارب الطعام الفاخرة. كما يمكن للأصدقاء الاستمتاع بتجارب مليئة بالتشويق والأنشطة الاجتماعية سواء لليلة واحدة أو لعدة ليال.

وكانت فترة العروض والتخفيضات خلال موسم مفاجآت صيف دبي بمثابة عنصر مهم آخر في جعل دبي وجهة جذب صيفية مميزة، حيث أسهمت في تعزيز أداء قطاع التجزئة وتجربة التسوق.

كما تم تحسين جودة العروض والتخفيضات في متاجر التجزئة من خلال العروض الترويجية الحصرية والسحوبات الكبرى التي قدمت جوائز بلغت قيمتها 50 مليون درهم خلال فترة 10 أسابيع من التخفيضات في أكثر من 800 علامة تجارية و3500 متجر، إضافة إلى جدول شامل من الأنشطة في مراكز التسوق والعروض الحية.

وأصبحت دبي وجهة مشهورة ومفضلة لكبار الفنانين من جميع أنحاء العالم الذين يختارونها لإقامة عروضهم وفعالياتهم الفنية، حيث واصلت مفاجآت صيف دبي في هذا الموسم الأكبر والأكثر تنوعاً استقطاب نخبة من الفنانين في مجالات الموسيقى والكوميديا والأدب ممن قدموا عروضاً فنية مميزة احتفت بالتنوع الثقافي الكبير في دبي.

وكانت عروض السينما طوال موسم الصيف إضافة قيمة للتجارب الترفيهية في دبي، حيث ضمت مجموعة مختارة من أحدث الأفلام التي تحظى بشعبية كبيرة، وأيضاً الأفلام المستقلة، والعروض الخاصة التي تلبي احتياجات العائلات والأطفال والأزواج والأصدقاء.

كما عززت ثقافة تنوع المأكولات، خلال موسم مفاجآت صيف دبي، مكانة الإمارة كوجهة عالمية مميزة لفنون الطهي، حيث أثرى تطلعات الزوار بتجارب مميزة لبّت جميع الأذواق. وأثبتت فعاليات فنون الطهي الحصرية في مفاجآت صيف دبي نجاحها الكبير وأثارت إعجاب عشاق الطعام، حيث قدمت لهم تجارب طعام استثنائية بأسعار تنافسية في حوالي 200 مطعم في جميع أنحاء دبي.

واختتم أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حديثه بالقول: ((تتميز دبي بأنها وجهة فريدة تدرك مدى أهمية توفير تجارب تتناسب مع احتياجات واختيارات المسافرين والمقيمين. وفي ضوء حالة التطور المستمر التي تعيشها لتقديم تجارب استثنائية تناسب مختلف الأذواق، تواصل دبي مسيرة التقدم نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح الوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة)).

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