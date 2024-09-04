القطاع الخاص في دبي يشهد أسرع زيادة في تدفقات الأعمال

تحسنت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بوتيرة أقوى في شهر أغسطس، وفقاً لبيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، ويعود ذلك إلى حد كبير للزيادة الأسرع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل نمو الطلب إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

وقد استؤنفت عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج، وارتفعت مستويات التوظيف. من ناحية أخرى، استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات الزخم في شهر أغسطس، وفقاً لأحدث بيانات الدراسة الصادرة عن شركة ستاندر آند بورز جلوبل، وتسارع التحسن في نشاط الأعمال بسبب حصول الشركات على كميات أكبر من الأعمال الجديدة، وخصوصاً من العملاء الأجانب.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الضغوط على القدرة التشغيلية مع استمرار تعافي سلاسل التوريد وقيام الشركات بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات التابع لــ S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أغسطس من 53.7 نقطة في يوليو الماضي، وأشار المؤشر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

واستفادت الشركات غير المنتجة للنفط من الارتفاع القوي في طلبات الشراء الجديدة في منتصف الربع الثالث، وأفادت تقارير من الشركات المشاركة في الدراسة أن تحسن الظروف حفز على زيادة الإنفاق التجاري والاستهلاكي، في حين أدى التحسن في الطلب الدولي إلى أكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ شهر أكتوبر 2023، ونتيجة لذلك، تسارع نمو الأعمال الجديدة بشكل عام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

واستجابة لذلك، تم رفع مستويات الإنتاج إلى درجة معدل في فترة الدراسة الأخيرة، وأشارت العديد من الشركات المشاركة إلى أن العمل الجاري في المشاريع عزز النشاط أيضاً.

وأظهرت الشركات انخفاضاً أسرع في مدد تسليم الموردين، حيث أصبح الموردون قادرين على إعادة ضبط مواعيدهم بشكل أفضل، كما استؤنفت عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، قامت بعض الشركات بتعيين المزيد من الموظفين لتعزيز الإنتاج. وأخيراً، تحسنت توقعات النشاط التجاري في شهر أغسطس، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها إلى حد كبير بشأن تحسن الظروف الاقتصادية المحلية، وأشارت الشركات أيضاً إلى أن المبيعات القوية من شأنها أن تدعم الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وقال ديفد أوين، خبير أول في S&P Global Market Intelligence: تظل الشركات واثقة من أن نمو الإنتاج سوف يستمر على مدى العام المقبل، خصوصاً مع استمرار قوة المبيعات وتوفر مستويات كافية من الأعمال المعلقة لدى الشركات لإنجازها، وهو ما من شأنه أن يساعد النشاط التجاري بشكل أكبر.

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