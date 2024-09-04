«أبوظبي الإسلامي» يحصد ثلاث جوائز من «ذا ديجيتال بانكر»

حصل مصرف أبوظبي الإسلامي على ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2024 والمقدمة من مجلة ((ذا ديجيتال بانكر)).

وحصد مصرف أبوظبي الإسلامي هذا العام جائزة أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط، وأفضل مصرف إسلامي رقمي في الإمارات العربية المتحدة، وأفضل بطاقة إسلامية للعام. وتسلط هذه الجوائز التكريمية الضوء على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بمعايير التميز الرائدة في المنطقة، والابتكار الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

وقد حظيت جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار والحفاظ على أعلى معايير الممارسات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإشادة والتكريم من خلال العديد من الجوائز خلال عام 2024.

وقال فرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: ((يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز، فهي تؤكد مدى التزامنا بتقديم حلول مصرفية رقمية فعالة ومبتكرة)).

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: ((تعكس هذه الجوائز المرموقة توجهنا الثابت نحو تزويد متعاملينا بحلول مصرفية إسلامية متطورة.

ويشكل الفوز بجائزة أفضل بطاقة إسلامية للعام وتكريم المصرف كأفضل مصرف رقمي إسلامي في المنطقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة شهادة ملموسة على التزامنا الدائم بدمج الابتكار كجزء أساسي من قيم التمويل الإسلامي)).

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