إقبال كبير على مشروع أجوان من شروق في خورفكان

حققت المرحلة الأولى من أجوان، المشروع السكني في خورفكان من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، نجاحاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، واستقطبت إقبالاً متواصلاً من المستثمرين، بفضل موقعه على الواجهة المائية، فضلاً عن وجود حديقة مائية هي الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية للدولة. ويتألف المشروع من ستة مبانٍ سكنية، تتضمن 185 شقة، كما يضم المشروع فندقاً من فئة خمسة نجوم.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق)): ((يشكل أجوان مكوناً رئيسياً في استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى الاستفادة من إمكانات المدينة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسليط الضوء على مجموعة متنوعة من الفرص السياحية والثقافية والاستثمارية في الإمارة. وبينما نستعد لإطلاق المرحلة الثانية من أجوان، يسعدنا أن نشهد الإقبال القوي على المرحلة الأولى من المشروع)).

ويستوحي المشروع اسمه من كلمة ((جَون))، وتعني الخليج الصغير. ويبلغ عدد الشقق في المرحلة الأولى من المشروع 79 وحدة. وسيتم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع لاحقاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز