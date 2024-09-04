إطلاق مبيعات ثاني أطول برج بالعالم في دبي فبراير المقبل

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري بدء مبيعات ((برج عزيزي))، الذي يتم تشييده على قطعة أرض رئيسية على شارع الشيخ زايد في دبي، وسيصل ارتفاعه إلى 725 متراً و131 طابقاً كثاني أطول برج في العالم في فبراير 2025، على أن يتم الانتهاء من بناء البرج بحلول عام 2028.

وسيوفر البرج، الذي يعد العقار الوحيد المتاح للتملك الحر على شارع الشيخ زايد، مركزاً تجارياً يمتد على سبعة طوابق، وقاعة احتفالات ونادياً شاطئياً.

ويتميز ((برج عزيزي)) بوجود منصة مراقبة فريدة ومنطقة مصممة لتوفير تجارب ممتعة، والعديد من الميزات التي ستحطم أرقاماً قياسية عالمية، بما في ذلك أعلى ردهة فندق، وأعلى نادٍ للتسلية في الطابق 126، وأعلى منصة مراقبة في الطابق 130، وأعلى مطعم في دبي في الطابق 122، وأعلى غرفة فندقية في دبي في الطابق 118. كما سيتيح مجموعة متنوعة من منافذ الأطعمة والمشروبات الراقية.

وأكد مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، أن الاستثمار في ((برج عزيزي)) يتجاوز 6 مليارات درهم، مشيراً إلى أن البرج لا يمثل مجرد إنشاء مبنى استثنائي، بل يتعلق كذلك بالالتزام بتشكيل بُعدٍ جمالي على شارع الشيخ زايد والارتقاء بأفق دبي إلى مستويات غير مسبوقة.

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