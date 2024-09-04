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وتيرة متسارعة لنمو قطاع العقارات برأس الخيمة

9/4/2024 7:28:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشهد قطاع العقارات في رأس الخيمة وتيرة متسارعة للنمو، حيث يقدم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات السكنية والضيافة. ويتميز مشهد العقارات في رأس الخيمة بارتفاع مستمر في قيمة العقارات والعوائد الاستثمارية.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، شهدت الإمارة ارتفاعاً في قيمة الشقق بنسبة تصل إلى 35 %، وقد أسفر ذلك عن معدلات عائد داخلي مرتفعة. وكانت جزيرة المرجان في رأس الخيمة واحدة من أكثر المواقع المطلوبة للعقارات، حيث تحقق عائدات تأجيرية تتجاوز 9 %.

وقال أوليفر متري، المؤسس المشارك لشركة إيموبيلياري دبي: دفعت الفرص التي تقدمها رأس الخيمة المطورين إلى الإعلان عن مشروعات جديدة في الإمارة، وكان أحد هذه المشاريع هو أول مشروع يحمل علامة ((داماك)) التجارية في رأس الخيمة بالشراكة مع ((بابوليكس)).

وأضاف أن الفرص العقارية في رأس الخيمة ليست مقتصرة على العقارات السكنية فقط. فمن المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة نمواً كبيراً. ومن أبرز عوامل الجذب المتزايدة في رأس الخيمة هو منتجع متكامل بالشراكة مع ((وين ريزورتس))، وهو مشروع بقيمة مليارات الدولارات من المقرر افتتاحه في العام 2026. ويقع المنتجع على جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من السيّاح ويزيد من معدلات إشغال الفنادق، ما سوف ينعكس إيجابياً على الطلب المتزايد على العقارات السكنية.

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