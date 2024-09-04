2.26 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.26 مليار درهم تمت عبر 907 صفقات.

وشهدت الدائرة تسجيل 685 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 77 مبايعة لأراضٍ، و576 مبايعة لوحدات سكنية و32 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المبيعات من حيث القيمة بـ 153 مليون درهم عبر 28 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 108 ملايين عبر 43 صفقة.

وتم بيع قطعة أرض في منطقة واجهة دبي البحرية بقيمة 97 مليون درهم وتمتد على مساحة 161 ألف قدم مربع أي ما يعادل 600 درهم للقدم. وسجلت الرهون 538 مليون درهم تمت عبر 185 معاملة، منها 39 رهناً لأراضٍ، و134 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ. وتم تسجيل 34 هبة بـ 72 مليوناً.

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