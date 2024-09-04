أحمد بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي تقدم للعالم نموذجاً ملهماً للتميز والريادة في عالم الأعمال

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أنه بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي تقديم نموذج ملهم للعالم في مجال التميز والريادة لتحفيز نمو الأعمال، مؤكدة مكانتها وجهة تتوحد فيها الجهود، وتبدع العقول، لبناء مدينة المستقبل التي تتحقق فيها الطموحات.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بجوائز ((محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال))، التي أطلقتها غرف دبي، بحضور معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد))، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعدد من المسؤولين.

دور فاعل

وقال سموه: ((رؤية دبي للريادة والتميز انطلقت من إيمان راسخ بالدور المهم والفاعل لمجتمع الأعمال، شريكنا الرئيس في مسيرة الإنجازات، وهو ما مكنها أن تكون حاضنة لكبرى الشركات التي انطلقت بثقة في مسيرة نجاح مثمرة، فالتميز في دبي نهج راسخ ومضمار يتسابق فيه الجميع، والفوز دائماً من نصيب كل من يجتهد في الوصول إليه، ونحن بدورنا لا ندخر جهداً في توفير كافة المقومات الداعمة لهذا الفوز)).

وهنأ سمو النائب الثاني لحاكم دبي الفائزين قائلاً: ((أبارك لجميع الفائزين تكريمهم اليوم، وأدعوهم لمواصلة التميز، لأن طموحنا لمجتمع الأعمال هو الوصول إلى أعلى مستوياته، ولأن الريادة تتطلب استمرارية العمل الجاد، ولكوننا نعيش في عالم دائم التغير، وبحاجة متجددة لابتكار حلول وخدمات ومنتجات تواكب سرعة هذا التغير)). وأضاف سموه: ((نفخر بكم وبجهودكم، فنجاحكم رسالة من دبي للعالم، ونرحب بالعقول المبدعة والطاقات الخلاقة في شتى المجالات، لنبني معاً مستقبلاً مستداماً ينعم فيه الجميع بالخير والنماء)).

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بموقع ((إكس)) أمس: ((كرمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرف دبي في حفل أقيم في دار الاتحاد، ونبارك لجميع الفائزين: ((موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي)) جائزة التوسع العالمي، ((مجموعة الإمارات)) جائزة الابتكار الرقمي، ((بروكتر آند قامبل العربية)) جائزة الشركات المميزة، ((صديقي القابضة)) جائزة الشركات العائلية)).

وأضاف سموه في تدوينته: ((هذه الجائزة المرموقة تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي كنموذج ملهم للريادة في قطاع الأعمال، ونؤكد دعمنا لكل الشركات المتميزة والمبادرات التي تعزز من تنافسية الإمارة وتسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33)).

تكريم

وكرم سمو النائب الثاني لحاكم دبي الفائزين بجائزة ((محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال))، التي أعيد إطلاقها مؤخراً بحلة جديدة، وذلك خلال حفل أقيم في دار الاتحاد بدبي، حيث حصدت شركة ((بروكتر آند قامبل العربية)) جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات المتميزة، في حين فازت ((صديقي القابضة)) بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات العائلية، ونالت ((دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي)) جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتوسع العالمي، بينما كانت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الرقمي من نصيب ((مجموعة الإمارات)).

وتكرم هذه الجوائز الشركات الأكثر تميزاً ضمن أربع فئات رئيسية تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي، حيث تم اختيار الفائزين تقديراً لالتزامهم الواضح بتعزيز التميز في مجتمع الأعمال وتحسين استراتيجيات الأعمال والعمليات ونتائج الأداء الشاملة.

وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: ((تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال أرفع تقدير لمساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتشكل منصة مهمة لتشجيع الشركات على التحسن المستمر من خلال عمليات التقييم)).

وتابع معاليه: ((يعكس تكريم الفائزين بالجائزة مشهد الأعمال المتطور في دبي، وفقاً لمعايير التقييم التي تتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي، ويشكل دليلاً ملموساً على تطور بيئة الأعمال التي تحفز الشركات العاملة في الإمارة على تحقيق النجاح محلياً وعالمياً)).

وأضاف: ((نهنئ الفائزين الذين قدموا أداءً قوياً وأبدوا التزاماً راسخاً بتحقيق ثقافة التميز وتحسين استراتيجيات الأعمال وعملياتها التشغيلية وأدائها العام، الأمر الذي يجسد الهدف من الجائزة المتمثل في إنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرات بما يساعد في تحفيز وإبراز ريادة الشركات في جميع المجالات)).

إطار عالمي

يشار إلى أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال قد تم إطلاقها في العام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك لتكريم المؤسسات التي تدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. وقد خضع نموذج الجائزة لإعادة هيكلة شاملة ليعكس احتياجات مجتمع الأعمال العالمي، وبما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية D33. وتقبلت الجائزة مشاركة جميع الشركات المحلية في دبي والشركات العالمية التي تقع مقراتها الإقليمية في الإمارة على اختلاف قطاعاتها ومجالات أعمالها.

وكانت غرف دبي قد أطلقت الجائزة بحلتها الجديدة في سبتمبر من العام 2023 تحت مظلة ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية))، ولتشكل برؤيتها ثمرة دمج جائزتي التميز الأبرز في دبي، وهما: ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال)) بنسختها السابقة، و((جائزة دبي للجودة))، وذلك بعد إدخال تغييرات جذرية على نموذج الجائزة، وآليات التقييم وأطر العمل وفئات الجائزة.

ويشكل اعتماد غرف دبي إطاراً عالمياً لتميز الأعمال في الجائزة عاملاً مشجعاً للشركات على التحسن المستمر من خلال عمليات التقييم. وينطوي النموذج الجديد للجائزة على بحث موسع، ويعكس أحدث المنهجيات من خلال التركيز على العمليات والنتائج في المجالات الرئيسية كمقاييس ملموسة لنجاح الأعمال، مثل القيادة، والاستراتيجية، وإدارة القوى العاملة، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتحول الرقمي، إضافة إلى الأداء المالي.

وترعى غرف دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات المتميزة، بينما ترعى غرفة تجارة دبي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للشركات العائلية، وترعى غرفة دبي العالمية جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتوسع العالمي، في حين ترعى غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار الرقمي.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود غرف دبي لتحفيز ثقافة التميز داخل مجتمع الأعمال، والتركيز على أهمية تبني الممارسات الإبداعية والابتكارية في العمل المؤسسي محلياً، ويتم تشجيع الفائزين على مشاركة أفضل ممارساتهم مع الشركات الأخرى ضمن مجتمع الأعمال الأوسع، كما يتلقى جميع المتقدمين تقريراً تقييمياً شاملاً حول نتائج طلباتهم.

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