تصفيات أفريقيا.. تعادل مخيب لمنتخب ليبيا أمام رواندا في طرابلس

أضاع ليبيا نقطتين ثمينتين بتعادله على أرضه أمام ضيفه منتخب رواندا 1-1، في المباراة التي أقيمت على ستاد طرابلس الدولي ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

ويتنافس المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة إلى جانب رواندا ونيجيريا وبنين.

بدأ المنتخب الليبي المباراة بشكل جيد، وسيطر على مجريات الشوط الأول وهدد مرمى رواندا بعدة هجمات خطيرة.

ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 بفضل مجهود فردي رائع من اللاعب صبحي الضاوي.

وتراجع أداء ليبيا بعد الهدف، ما سمح لمنتخب رواندا بالسيطرة على وسط الملعب والضغط بحثاً عن التعادل.

وتمكن إنسونت نشوتي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47.

بعد التعادل، استعاد المنتخب الليبي توازنه وبدأ بمحاولة البحث عن هدف التقدم مجدداً.

وقام المدرب ميتشو بإجراء تغييرات هجومية بإشراك أحمد علي عداوي ومحمد بالتمر وطارق بشارة، إلا أن دفاع رواندا ظل صامداً أمام محاولات ليبيا المستمرة.

ورغم السيطرة الليبية في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن الفريق من اختراق الدفاع الرواندي المتماسك، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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