مدير إدارة الثقافة المرورية لـ((أخبار الخليج)): خطة مرورية متكاملة لتأمين سلامة عودة الطلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تابعت «أخبار الخليج» أبرز جهود وزارة الداخلية في تأمين سلامة الطلبة مع عودة المدراس، حيث رصدت الترتيبات التنظيمية للعملية المرورية، وقال الرائد خالد بوقيس مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة المرورية لـ«أخبار الخليج» إنه مع بداية العام الدراسي الجديد تتضافر جهود الوزارات، من ضمنها وزارة الداخلية، لتأمين سلامة عودة الطلبة إلى المدارس، وتـأتي هذه الجهود بتوجيه مباشر من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والتي تركز على ضمان سلامة الطالب، كما أن الإدارة العامة للمرور قامت خلال وقت سابق بالاستعداد لهذا الموسم من خلال إعداد خطة متكاملة بتكثيف التواجد المروري سواء بالدوريات المتحركة أو الشرطة الراجلة إلى جانب تعاون شرطة خدمة المجتمع وشرطة مديريـات الأمن وحراس أمن المدارس حيث سعت وزارة الداخلية إلى تقديم دورات متخصصة لهذه الفئة تركز في مضمونها على السلامة المرورية وتنظيم عملية السيـر.
ونوّه بوقيس إلى الدور الذي يلعبه سواق نقل الطلبة النظاميون والمرخص لهم في سيرورة العملية المرورية في موسم العودة إلى المدارس. وضمن خطة إنجاح هذا الموسم جرى تدريب هذه الفئة من السوّاق على نظام الحركة وتأمين سلامة الطلبة من وإلى المدرسة، حيث نصح بالتعاقد مع الفئات المرخصة التي تتحمل كل المسؤولية أثناء نقل الطلبة والمدربة على تأمين سلامتهم.
وتحدث العميد عبدالله علي راشد معنطر نائب محافظ المحافظة الشمالية عن تواجده للإشراف على انسيابية العملية المرورية في مدارس المحافظة الشمالية، حيث تقدّم بالشكر الجزيل إلى كافّة الأجهزة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الحركة المرورية طـوال موسم العودة إلى المدارس وتعمل على تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية لضمان سلامة الطلبة وأولياء المرور.
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