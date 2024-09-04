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مدير إدارة الثقافة المرورية لـ((أخبار الخليج)): خطة مرورية متكاملة لتأمين سلامة عودة الطلبة

9/4/2024 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تابعت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أبرز‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬المدراس،‭ ‬حيث‭ ‬رصدت‭ ‬الترتيبات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للعملية‭ ‬المرورية،‭ ‬وقال‭ ‬الرائد‭ ‬خالد‭ ‬بوقيس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الثقافة‭ ‬المرورية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬المرورية‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬تتضافر‭ ‬جهود‭ ‬الوزارات،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬لتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬عودة‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬وتـأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بتوجيه‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الطالب،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬قامت‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬بتكثيف‭ ‬التواجد‭ ‬المروري‭ ‬سواء‭ ‬بالدوريات‭ ‬المتحركة‭ ‬أو‭ ‬الشرطة‭ ‬الراجلة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعاون‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وشرطة‭ ‬مديريـات‭ ‬الأمن‭ ‬وحراس‭ ‬أمن‭ ‬المدارس‭ ‬حيث‭ ‬سعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬دورات‭ ‬متخصصة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬مضمونها‭ ‬على‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬السيـر‭.‬

ونوّه‭ ‬بوقيس‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬سواق‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬النظاميون‭ ‬والمرخص‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬سيرورة‭ ‬العملية‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭. ‬وضمن‭ ‬خطة‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬جرى‭ ‬تدريب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬السوّاق‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الحركة‭ ‬وتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬حيث‭ ‬نصح‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الفئات‭ ‬المرخصة‭ ‬التي‭ ‬تتحمل‭ ‬كل‭ ‬المسؤولية‭ ‬أثناء‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬والمدربة‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬سلامتهم‭.‬

وتحدث‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬تواجده‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬انسيابية‭ ‬العملية‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬تقدّم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬كافّة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬طـوال‭ ‬موسم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬المرور‭. ‬

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