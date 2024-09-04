مدير إدارة الثقافة المرورية لـ((أخبار الخليج)): خطة مرورية متكاملة لتأمين سلامة عودة الطلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوّه‭ ‬بوقيس‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬سواق‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬النظاميون‭ ‬والمرخص‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬سيرورة‭ ‬العملية‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭. ‬وضمن‭ ‬خطة‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬جرى‭ ‬تدريب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬السوّاق‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الحركة‭ ‬وتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬حيث‭ ‬نصح‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الفئات‭ ‬المرخصة‭ ‬التي‭ ‬تتحمل‭ ‬كل‭ ‬المسؤولية‭ ‬أثناء‭ ‬نقل‭ ‬الطلبة‭ ‬والمدربة‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬سلامتهم‭.‬

وتحدث‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬معنطر‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬عن‭ ‬تواجده‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬انسيابية‭ ‬العملية‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية،‭ ‬حيث‭ ‬تقدّم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬كافّة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬طـوال‭ ‬موسم‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬المرور‭. ‬

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