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جامعة البحرين مستعدة لاستقبال الطلبة يوم الأحد القادم

9/4/2024 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬

تصوير‭ - ‬رضا‭ ‬جميل


صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬بأن‭ ‬الجامعة‭ ‬مستعدة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭ ‬منها‭ ‬تهيئة‭ ‬المباني‭ ‬والكليات،‭ ‬وترتيب‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬برمجة‭ ‬معينة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬كانت‭ ‬تستعد‭ ‬للاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬مايو،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المباني‭ ‬والكليات‭ ‬جاهزة‭ ‬تمامًا‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استحداث‭ ‬مساحات‭ ‬خضراء‭ ‬جديدة‭ ‬ومساحات‭ ‬لاستراحات‭ ‬خارجية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬تم‭ ‬اطلاقه‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موزعا‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الكليات‭ ‬حتى‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬الطالب‭ ‬المستجد‭ ‬التعرف‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬دراسته‭ ‬والخدمات‭ ‬المتوافرة‭ ‬بحيث‭ ‬يمر‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬دراسي‭ ‬بسلاسة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أي‭ ‬تأخير‭ ‬أو‭ ‬ازدحام‭ ‬وبهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬نضمن‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬يبدأ‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬تشمل‭ ‬الموظفين‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتدريب‭. ‬

ووجه‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬كلمة‭ ‬الى‭ ‬الطلبة‭ ‬قائلًا‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬الدراسة‭ ‬الجامعية‭ ‬تختلف‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬المدارس،‭ ‬ولهذا‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يقدر‭ ‬الطالب‭ ‬كونه‭ ‬طالبا‭ ‬جامعيا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬حكومية‭ ‬وعليه‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الاجتهاد‭ ‬وتقدير‭ ‬قيمة‭ ‬الوقت‭ ‬بأقصى‭ ‬حد‭ ‬وعدم‭ ‬الإهمال‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الجامعي‭ ‬هو‭ ‬نظام‭ ‬تراكمي‭ ‬وأي‭ ‬اهمال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬سيؤثر‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المستقبلية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أخذ‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جدي‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬أول‭ ‬وعدم‭ ‬اهمال‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية‭ ‬لأنها‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬فترات‭ ‬حياتهم‭ ‬منها‭ ‬الأمور‭ ‬الصفية‭ ‬واللا‭ ‬صفية‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شخصية‭ ‬الطلبة‭ ‬عند‭ ‬التخرج‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وتترك‭ ‬أثرا‭ ‬نفسيا‭ ‬وشخصيا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الازدحام‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬لجأت‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬طريقة‭ ‬لحل‭ ‬هذا‭ ‬الازدحام‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬برمجة‭ ‬عدد‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬استقبالهم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬حتى‭ ‬9،‭ ‬والساعة‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬9‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬وهي‭ ‬محدودة‭ ‬لــ5‭ ‬آلاف‭ ‬طالب‭ ‬فقط،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬نشر‭ ‬جميع‭ ‬المقررات‭ ‬للمواد‭ ‬المشتركة‭ ‬إلكترونيا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تمديد‭ ‬اليوم‭ ‬الدراسي‭ ‬الى‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬حضور‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬توقيتات‭ ‬مختلفة‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬إجازة‭ ‬منتصف‭ ‬الفصل،‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬فؤاد‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬الإجازة‭ ‬لم‭ ‬تلغ‭ ‬لكنها‭ ‬رُحلت‭ ‬فبدلًا‭ ‬من‭ ‬إجازة‭ ‬منتصف‭ ‬الفصل‭ ‬لدينا‭ ‬إجازة‭ ‬بين‭ ‬الفصلين‭ ‬طويلة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬برامج‭ ‬كثيرة‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لهذه‭ ‬الاجازة‭ ‬بين‭ ‬الفصلين،‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الاجازة‭ ‬سابقا‭ ‬كانت‭ ‬قصيرة،‭ ‬وصعب‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬ان‭ ‬تضع‭ ‬فيها‭ ‬برامج‭ ‬معينة‭ ‬بينما‭ ‬حرصنا‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الاجازة‭ ‬بين‭ ‬الفصلين‭ ‬وتكون‭ ‬أطول‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خططا‭ ‬كثيرة‭ ‬مخصصة‭ ‬لتلك‭ ‬الفترة‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬عبر‭ ‬الطلبة‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬الجامعية،‭ ‬وقالت‭ ‬منال‭ ‬أحمد‭ ‬طالبة‭ ‬مستجدة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إن‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الأيام‭ ‬لتهيئة‭ ‬الطالب‭ ‬للمرحلة‭ ‬الدراسية‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عمل‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الجامعة‭ ‬ومبانيها‭ ‬والكلية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطلبة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الطاقم‭ ‬التعليمي‭ ‬لكل‭ ‬تخصص‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الدرجات‭ ‬وشرحه‭ ‬بشكل‭ ‬تفصيلي‭ ‬أكثر‭. ‬وأضاف‭ ‬خالد‭ ‬حسن‭ ‬طالب‭ ‬مستجد،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تعريف‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬المقررات‭ ‬الدراسية‭ ‬لتخصصه‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬معرفة‭ ‬الصفوف‭ ‬الدراسية،‭ ‬وعرض‭ ‬لوائح‭ ‬وقوانين‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬لمعرفتها‭ ‬منذ‭ ‬يوم‭ ‬التهيئة‭. ‬وبين‭ ‬محسن‭ ‬أحمد‭ ‬طالب‭ ‬مستجد،‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬عرضت‭ ‬جداول‭ ‬طرق‭ ‬توزيع‭ ‬المواد‭ ‬الدراسية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الدراسية‭ ‬لتوضيح‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬أكثر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبها‭ ‬ومرافقها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الطاقم‭ ‬التعليمي‭ ‬للتخصصات‭. ‬

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