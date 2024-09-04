جامعة البحرين مستعدة لاستقبال الطلبة يوم الأحد القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير - رضا جميل
صرح الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، بأن الجامعة مستعدة لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد يوم الأحد القادم على أكثر من صعيد منها تهيئة المباني والكليات، وترتيب يوم التهيئة، بالإضافة الى برمجة معينة لاستقبال الطلبة، حيث ان الجامعة كانت تستعد للاستقبال الطلبة منذ شهر مايو، مشيرا إلى أن المباني والكليات جاهزة تمامًا لاستقبال الطلبة، كما تم استحداث مساحات خضراء جديدة ومساحات لاستراحات خارجية.
وقال رئيس جامعة البحرين لـ«أخبار الخليج»، إن يوم التهيئة تم اطلاقه قبل بدء العام الدراسي الجديد على أن يكون موزعا على جميع الكليات حتى يسهل على الطالب المستجد التعرف إلى أماكن دراسته والخدمات المتوافرة بحيث يمر أول يوم دراسي بسلاسة من غير أي تأخير أو ازدحام وبهذه الطريقة نضمن أن العام الدراسي يبدأ بطريقة إيجابية، مشيرا إلى أن الاستعدادات تشمل الموظفين والاستعدادات الخاصة بالتدريب.
ووجه رئيس الجامعة كلمة الى الطلبة قائلًا فيها: «الدراسة الجامعية تختلف تمامًا عن المراحل السابقة في المدارس، ولهذا من المهم أن يقدر الطالب كونه طالبا جامعيا في جامعة حكومية وعليه الحرص على الاجتهاد وتقدير قيمة الوقت بأقصى حد وعدم الإهمال خاصة في السنوات الأولى، خصوصًا أن النظام الجامعي هو نظام تراكمي وأي اهمال في هذه السنوات سيؤثر عليهم في المراحل المستقبلية، كما أنه من المهم أخذ الأمور بشكل جدي منذ اليوم أول وعدم اهمال الحياة الجامعية لأنها تعد من أهم فترات حياتهم منها الأمور الصفية واللا صفية التي ستسهم في بناء شخصية الطلبة عند التخرج في جامعة البحرين وتترك أثرا نفسيا وشخصيا إيجابيا في نفوسهم.
أما بخصوص الازدحام خلال الأيام الأولى من بدء العام الدراسي الجديد، أشار رئيس جامعة البحرين إلى أن جامعة البحرين لجأت الى أكثر من طريقة لحل هذا الازدحام بحيث تم برمجة عدد الطلبة الذين سيتم استقبالهم في الساعة الأول منذ الساعة 8 حتى 9، والساعة الثانية منذ 9 الى 10 وهي محدودة لــ5 آلاف طالب فقط، كما تم نشر جميع المقررات للمواد المشتركة إلكترونيا، بالإضافة الى تمديد اليوم الدراسي الى الساعة 7 مساءً بحيث يكون حضور الطلبة في توقيتات مختلفة.
أما بخصوص إجازة منتصف الفصل، أكد د. فؤاد الأنصاري أن الإجازة لم تلغ لكنها رُحلت فبدلًا من إجازة منتصف الفصل لدينا إجازة بين الفصلين طويلة بالإضافة الى وجود برامج كثيرة تم تخصيصها لهذه الاجازة بين الفصلين، بحيث ان هذه الاجازة سابقا كانت قصيرة، وصعب لجامعة البحرين ان تضع فيها برامج معينة بينما حرصنا ان تكون الاجازة بين الفصلين وتكون أطول بالإضافة الى ان هناك خططا كثيرة مخصصة لتلك الفترة.
من جانبهم عبر الطلبة عن سعادتهم بالمشاركة في يوم التهيئة الجامعية، وقالت منال أحمد طالبة مستجدة في جامعة البحرين إن يوم التهيئة أحد أهم الأيام لتهيئة الطالب للمرحلة الدراسية الجديدة، حيث تم عمل جولة في مرافق الجامعة ومبانيها والكلية المخصصة للطلبة بالإضافة الى التعرف على الطاقم التعليمي لكل تخصص كما تم التعرف على نظام الدرجات وشرحه بشكل تفصيلي أكثر. وأضاف خالد حسن طالب مستجد، أنه تم تعريف الطلبة إلى المقررات الدراسية لتخصصه بالإضافة الى معرفة الصفوف الدراسية، وعرض لوائح وقوانين الجامعة على الطلبة لمعرفتها منذ يوم التهيئة. وبين محسن أحمد طالب مستجد، أن الجامعة عرضت جداول طرق توزيع المواد الدراسية خلال السنوات الدراسية لتوضيح العملية التعليمية بشكل مفصل أكثر، كما تم عرض جميع احتياجات الطالب في جامعة البحرين بجميع جوانبها ومرافقها بالإضافة إلى التعرف على الطاقم التعليمي للتخصصات.
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