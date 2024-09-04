وزراء العمل الخليجيون يبحثون سبل تطوير أسواق العمل بدول التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬حميدان،‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬المجال‭ ‬العمالي‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تطوير‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬المجلس،‭ ‬وتنمية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الخليجية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لرؤى‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬وتلبيةً‭ ‬لتطلعات‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬وتحقيق‭ ‬مصالحهم‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬وحرصها‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬السليمة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬مقر‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬ووزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬التسهيلات‭ ‬له‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامه‭ ‬التنسيقية‭ ‬والبحثية‭ ‬تعزيزاً‭ ‬للعمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬إعداد‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتنميتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لأبناء‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أشاد‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بالمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة‭ ‬وتقديم‭ ‬الحوافز‭ ‬لإدماج‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لهم،‭ ‬منوهين‭ ‬باحتفاظ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمستوى‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬حول‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬للعام‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وقد‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬بشأن‭ ‬تسهيل‭ ‬توظيف‭ ‬وانتقال‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لغرض‭ ‬العمل،‭ ‬ومناقشة‭ ‬تطوير‭ ‬وتمكين‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بحث‭ ‬موضوع‭ ‬توحيد‭ ‬المعايير‭ ‬والاختبارات‭ ‬المهنية‭ ‬الخليجية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬برامج‭ ‬وتشريعات‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية،‭ ‬واعتماد‭ ‬سياسة‭ ‬بيانات‭ ‬موحدة‭ ‬لأسواق‭ ‬العمل،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والعمل‭.‬

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