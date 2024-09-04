وزراء العمل الخليجيون يبحثون سبل تطوير أسواق العمل بدول التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أمس الأربعاء، في أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 2-4 سبتمبر الجاري، بمشاركة وزراء العمل في دول مجلس التعاون.
وبهذه المناسبة، أكد حميدان، أهمية عقد الاجتماعات الخليجية المشتركة في مختلف المجالات المتخصصة، ومن ضمنها المجال العمالي وتنمية الموارد البشرية، وبحث سبل تطوير أسواق العمل بدول المجلس، وتنمية القوى العاملة الخليجية تنفيذاً لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتلبيةً لتطلعات أبناء دول المجلس وتحقيق مصالحهم المشتركة.
وأشاد وزير العمل، بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة وحرصها المشترك على تعزيز بيئة العمل السليمة وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، مؤكداً في هذا الإطار، اعتزاز مملكة البحرين باستضافة مقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس وتقديم كل التسهيلات له للقيام بمهامه التنسيقية والبحثية تعزيزاً للعمل الخليجي المشترك في مجالات إعداد الكفاءات الوطنية وتنميتها وتعزيز الحماية الاجتماعية لأبناء دول المجلس.
وخلال الاجتماع، أشاد وزراء العمل بدول مجلس التعاون بالمبادرات التي تطلقها مملكة البحرين في مجال تنمية الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل المناسبة وتقديم الحوافز لإدماج المواطنين في سوق العمل، فضلاً عن جهودها في المحافظة على حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، منوهين باحتفاظ مملكة البحرين بالمستوى الأول ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص لعام 2024، وذلك للعام السابع على التوالي، إضافة إلى المكانة التي تتمتع بها في مجال الالتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان.
وقد ناقش الاجتماع تعزيز مسيرة العمل الخليجي والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تسهيل توظيف وانتقال مواطني دول مجلس التعاون لغرض العمل، ومناقشة تطوير وتمكين القوى العاملة في الدول الأعضاء، إلى جانب بحث موضوع توحيد المعايير والاختبارات المهنية الخليجية، وتعزيز برامج وتشريعات السلامة والصحة المهنية، واعتماد سياسة بيانات موحدة لأسواق العمل، وتنفيذ مشروع تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات تنمية الموارد البشرية والعمل.
كلمات دالة
MENAFN04092024000055011008ID1108638051
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.