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الشيخة حصة بنت خليفة رئيسا للجنة مبادرة ((امتياز)) لرائدة الأعمال البحرينية الشابة

9/4/2024 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬لولوة‭ ‬صالح‭ ‬العوضي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬22‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬امتياز‮»‬‭ ‬لرائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬للدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬2024‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬بأنه‭ ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ (‬امتياز‭) ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬

1‭. ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ ‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ ‭ ‬رئيسا‭ ‬

2‭. ‬الآنسة‭ ‬شيخة‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاضل‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ ‭ ‬عضوا‭.‬

3‭. ‬السيدة‭ ‬علياء‭ ‬علي‭ ‬العالي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ ‭ ‬عضوا‭.‬

4‭. ‬السيدة‭ ‬سونيا‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ ‭ ‬عضوا‭.‬

5‭. ‬السيدة‭ ‬ريما‭ ‬الكيلاني‭ ‬مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬بمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ ‭ ‬عضوا‭.‬

6‭.
‬الدكتورة‭ ‬سارة‭ ‬مؤمن‭ ‬الريفي‭ ‬إحدى‭ ‬الفائزات‭ ‬بالامتياز‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬ ‭ ‬عضوا‭.‬

‭ ‬ونص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تختص‭ ‬بالمهام‭ ‬التالية‭: ‬

1‭.
‬اقتراح‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬وآلية‭ ‬منح‭ ‬الامتياز‭.‬

2‭. ‬تقييم‭ ‬نتائج‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬الامتياز‭.‬

3‭. ‬اقتراح‭ ‬المرشحات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الامتياز‭.‬

4‭. ‬تحديد‭ ‬مميزات‭ ‬وشكل‭ ‬الامتياز‭.‬

كما‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬امتياز‮»‬‭ ‬تقاريرها‭ ‬وتوصياتها‭ ‬إلى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬تمهيداً‭ ‬لرفعها‭ ‬إلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لاعتمادها‭ ‬وإصدار‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬بذلك‭. ‬

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