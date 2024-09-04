الشيخة حصة بنت خليفة رئيسا للجنة مبادرة ((امتياز)) لرائدة الأعمال البحرينية الشابة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة القرار رقم (22) لسنة 2024 بتشكيل لجنة مبادرة «امتياز» لرائدة الأعمال البحرينية الشابة للدورة الخامسة 2024 وجاء في نص القرار بأنه تشكل لجنة (امتياز) على النحو التالي:
1. سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة – عضو المجلس الأعلى للمرأة – رئيسا
2. الآنسة شيخة عبدالله الفاضل مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة – عضوا.
3. السيدة علياء علي العالي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتحليل البيانات بصندوق العمل «تمكين» – عضوا.
4. السيدة سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين – عضوا.
5. السيدة ريما الكيلاني مدير تنفيذي إدارة المشاريع بمجلس التنمية الاقتصادية – عضوا.
6.
الدكتورة سارة مؤمن الريفي إحدى الفائزات بالامتياز في الدورة الرابعة – عضوا.
ونص القرار على أن اللجنة تختص بالمهام التالية:
1.
اقتراح الشروط والمعايير وآلية منح الامتياز.
2. تقييم نتائج طلبات الحصول على نيل الامتياز.
3. اقتراح المرشحات للحصول على الامتياز.
4. تحديد مميزات وشكل الامتياز.
كما نص القرار على أن ترفع «لجنة امتياز» تقاريرها وتوصياتها إلى الأمين العام تمهيداً لرفعها إلى صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لاعتمادها وإصدار القرار النهائي بذلك.
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