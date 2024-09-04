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البحرين تتضامن مع مصر ضد التصريحات الإسرائيلية

9/4/2024 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إزاء‭ ‬التصريحات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الاستفزازية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬دعمها‭ ‬للجهود‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الوساطة‭ ‬والتفاوض‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وتقديرها‭ ‬لدور‭ ‬مصر‭ ‬التاريخي‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬إرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومساعيها‭ ‬الحميدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬كافة‭. ‬

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