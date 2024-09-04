البحرين تتضامن مع مصر ضد التصريحات الإسرائيلية

البحرين تتضامن مع مصر ضد التصريحات الإسرائيلية
التاريخ
9/4/2024 7:23:26 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة إزاء التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية، مؤكدة دعمها للجهود المصرية في الوساطة والتفاوض للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتقديرها لدور مصر التاريخي والقيادي في الحرص على إرساء الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ومساعيها الحميدة من أجل خير وصالح شعوب المنطقة كافة.
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