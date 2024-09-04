وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري يجتمع مع عدد من الوزراء لبحث تعزيز التعاون البحريني المجري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬المجر‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬والمجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتجارة‭ ‬بجمهورية‭ ‬المجر‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لمواطني‭ ‬المملكة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬دراسية‭ ‬سنوية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ Stipendium ‭ ‬ Hungaricum ‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراة‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬الجامعات‭ ‬المجرية،‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬الدراسة‭ ‬باللغة‭ ‬المجرية‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الأخرى‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬ومنح‭ ‬دراسية‭ ‬مميزة‭ ‬عالمياً‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬للبلاد‭.‬

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