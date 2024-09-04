وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري يجتمع مع عدد من الوزراء لبحث تعزيز التعاون البحريني المجري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جمهورية المجر الصديقة خلال زيارته الرسمية لمملكة البحرين مع كل من الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والسيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب.
وجرى خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية المجر الصديقة في مجالات النفط والغاز، والمجالات الاقتصادية والتجارية، والتعليم العالي، وتمكين الشباب، وذلك في إطار الشراكات المختلفة التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة بجمهورية المجر لإتاحة الفرصة لمواطني المملكة للحصول على منح دراسية سنوية في برنامج Stipendium Hungaricum للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة من أعرق الجامعات المجرية، مع خيار الدراسة باللغة المجرية أو إحدى اللغات الأجنبية الأخرى. وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص مملكة البحرين على تمكين المواطنين من الحصول على فرص ومنح دراسية مميزة عالمياً مما يسهم في بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة للبلاد.
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