جامعة الخليج العربي تعقد امتحانات ومقابلات القبول للمتقدمين للالتحاق بكلية الطب والعلوم الصحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬نظّمت‭ ‬الجامعة‭ ‬مقابلات‭ ‬شخصية‭ ‬مع‭ ‬المتقدّمين‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالكلّية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين،‭ ‬أجرت‭ ‬خلالهما‭ ‬لجان‭ ‬القبول‭ ‬المقابلات‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬لقياس‭ ‬قدراتهم‭ ‬ومهاراتهم،‭ ‬ومدى‭ ‬تناسب‭ ‬شخصياتهم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬دراسة‭ ‬الطب،‭ ‬وإدراكهم‭ ‬لطبيعة‭ ‬المهنة‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبيّ،‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬المقابلات‭ ‬65‭ ‬أكاديميا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بكليّة‭ ‬الطبّ‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحيّة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬60‭ ‬طالبا‭ ‬وطالبةً‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬السنة‭ ‬السادسة‭ ‬بكليّة‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭. ‬

وشهدت‭ ‬أعداد‭ ‬المتقدمين‭ ‬للالتحاق‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الصحية‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬نتيجة‭ ‬السمعة‭ ‬العلمية‭ ‬المتميزة‭ ‬والمكانة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬سجلّ‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬والمحاكاة‭ ‬الطبية‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬الخليجي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬كلية‭ ‬الطب،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬المؤسسي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬اعتماد‭ ‬كليات‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬ ACCM ،‭ ‬وأيضاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتقويم‭ ‬والاعتماد‭ ‬الأكاديمي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حصول‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬ QS ‭ ‬العالمي‭ ‬للجامعات،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬412‭ ‬متقدماً‭ ‬ومتقدمة،‭ ‬لم‭ ‬تستوفِ‭ ‬نسبةٌ‭ ‬قليلةٌ‭ ‬جميع‭ ‬شروط‭ ‬القبول‭ ‬المعلن‭ ‬عنها‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ثقتهم‭ ‬بالجامعة‭ ‬وبسمعتها‭ ‬الرصينة‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬الطب‭ ‬وتخريج‭ ‬دفعات‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الأكفاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اختيارهم‭ ‬لكلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬يأتي‭ ‬لكونها‭ ‬جامعة‭ ‬تتبنى‭ ‬سياسة‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع،‭ ‬وتوازن‭ ‬بين‭ ‬الدراسة‭ ‬النظرية‭ ‬والتدريب‭ ‬السريري،‭ ‬لتقدّم‭ ‬نموذجاً‭ ‬تعليميا‭ ‬شاملا‭ ‬يستحق‭ ‬الثقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أكد‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬المتقدمين‭ ‬لكلية‭ ‬الطب‭ ‬أن‭ ‬اختيارهم‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬ثقتهم‭ ‬بمن‭ ‬سبقوهم‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬مرونة‭ ‬الدراسة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتميز‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬منهجًا‭ ‬تعليميا‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬ويرتكز‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬الطلبة‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الدراسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬النظام‭ ‬التكاملي‭ ‬المبني‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬الجسم‭ ‬المختلفة،‭ ‬إذ‭ ‬يعمل‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬كميسّرين‭ ‬للمجموعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعليمية‭ ‬متقدمة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمعرفة‭ ‬المطلوبة‭ ‬والتعلم‭ ‬الذاتي‭ ‬وإتقان‭ ‬السلوكيات‭ ‬المهنية‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬المادة‭ ‬العلمية‭ ‬والتدريب‭ ‬الإكلينيكي‭ ‬لتأدية‭ ‬الرسالة‭ ‬الإنسانية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬المرضى‭.‬

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