بن غفير يطالب بوقف مباحثات وقف النار في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إيتمار‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬أمس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬المباحثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الهادفة‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يتيح‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬

ودعا‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إنهاء‭ ‬المباحثات،‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬الوقود‭ ‬والكهرباء‭ ‬وقتل‭ ‬المقاومين‭.

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ويعارض‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬ووزير‭ ‬المالية‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموطريتش‭ ‬المباحثات‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭ ‬والمدمّر،‭ ‬ويصرّان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭.‬

ويأتي‭ ‬موقف‭ ‬بن‭ ‬غفير‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأحد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭. ‬واتهمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حماس‭ ‬بقتلهم‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭.‬

وتقود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ومصر‭ ‬وقطر‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬مباحثات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس،‭ ‬سعيا‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬يتيح‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬وإطلاق‭ ‬الرهائن‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬ومعتقلين‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وقالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لإنجاز‭ ‬الاتفاق‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬سوف‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬وسطاء‭ ‬آخرين‭ ‬‮«‬للدفع‭ ‬نحو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإتمام‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬نتنياهو‭ ‬رفض‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تنازلات‮»‬‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬استعادة‭ ‬جثث‭ ‬الرهائن‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تتمسك‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بانسحاب‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬القطاع،‭ ‬يصر‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬ومصر،‭ ‬والمعروف‭ ‬بمعبر‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ (‬محور‭ ‬فيلادلفيا‭).‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬نتنياهو‭ ‬موقفه‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬آخر‭ ‬مقترح‭ ‬قدمته‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬وافقت‭ ‬عليه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬يتضمن‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭. ‬

وأوضح‭ ‬ميلر‭ ‬أن‭ ‬التسوية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬‮«‬قبلتها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‮»‬،‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬‮«‬انسحاب‮»‬‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬من‭ ‬المناطق‭ ‬ذات‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬العالية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محور‭ ‬فيلادلفيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعارض‭ ‬وجودا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬لقوات‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬