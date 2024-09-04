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الولايات المتحدة توجه تهما جنائية لكبار قادة حماس

9/4/2024 7:23:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬جنائية‭ ‬إلى‭ ‬كبار‭ ‬قادة‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والدعم‭ ‬والتنفيذ‭ ‬لهجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭.‬

وتضمنت‭ ‬الاتهامات‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬وخمسة‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬التخطيط‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬بحسب‭ ‬إحصاءات‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬أمريكيا‭.‬

وقد‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬إلى‭ ‬شن‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملة‭ ‬عسكرية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40800‭ ‬فلسطيني‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وتدمير‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الامريكي‭ ‬ميريك‭ ‬جارلاند‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬كما‭ ‬هو‭ ‬موضح‭ ‬في‭ ‬دعوانا،‭ ‬قاد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المتهمون،‭ ‬المسلحون‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والدعم‭ ‬السياسي‭ ‬والتمويل‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬إيران‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ (‬حزب‭ ‬الله‭)‬،‭ ‬جهود‭ ‬حماس‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬تدمير‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬دعما‭ ‬لهذا‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

وتضم‭ ‬الدعوى‭ ‬أسماء‭ ‬ستة‭ ‬متهمين،‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬أحياء‭ ‬هم‭ ‬السنوار،‭ ‬الذي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬مختبئ‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وخالد‭ ‬مشعل،‭ ‬الذي‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬ويرأس‭ ‬مكتب‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وعلي‭ ‬بركة،‭ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬يقيم‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

والمتهمون‭ ‬الثلاثة‭ ‬الآخرون‭ ‬هم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للمكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية،‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬الحركة‭ ‬إنه‭ ‬اغتيل‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وقائد‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬محمد‭ ‬الضيف،‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬قتلته‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬ومروان‭ ‬عيسى‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬العسكري‭ ‬لكتائب‭ ‬القسام‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إنها‭ ‬قتلته‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬في‭ ‬مارس‭.‬

ووجه‭ ‬الادعاء‭ ‬الأمريكي‭ ‬اتهامات‭ ‬الى‭ ‬الرجال‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬لكنه‭ ‬أبقى‭ ‬الدعوى‭ ‬سرية‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬هنية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭.‬

وقررت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأمريكية‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬الاتهامات‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬هنية‭.‬

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