السيسي: نهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات مع تركيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن القاهرة تعمل على تأسيس مرحلة جديدة في العلاقات مع تركيا.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوجان في أنقرة: «نهدف لإحداث نقلة نوعية في العلاقات مع تركيا».
كما أضاف أنه ناقش مع أردوجان التصدي للأزمات بالمنطقة، في مقدمتها العدوان على غزة، مردفاً: «نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة».
كذلك مضى قائلاً: «توافقنا مع تركيا على ضرورة إعادة الأمن إلى ليبيا».
فيما شدد على أن مصر ترحب بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا.
وتابع: «بحثت مع أردوجان الأوضاع في القرن الإفريقي وخصوصاً الصومال»، مؤكداً أنهما اتفقا على تحقيق الاستقرار في الصومال.
في حين لفت إلى أن العلاقات التجارية مع تركيا تشهد نمواً خلال السنوات السابقة.
من جهته أعلن أردوجان أن تركيا تتعاون مع مصر في كافة المجالات، مؤكداً: «سنواصل تعزيز العلاقات».
وقال: «عازمون على تعزيز مشاوراتنا مع مصر».
كما أضاف أن تركيا تساهم مع مصر في تعزيز الأمن والسلام بالمنطقة، مردفاً: «لدينا موقف مشترك مع مصر بشأن القضية الفلسطينية».
كذلك شكر السلطات المصرية على تعاونها في إدخال المساعدات لغزة، مشدداً على أن «الأولوية الآن هي لوقف إطلاق النار في غزة».
ومضى قائلاً: «على إسرائيل التراجع عن سياستها لإحلال السلام بالمنطقة»، كما لفت: «نواصل العمل على ضمان محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، فيما كشف أن تركيا ترغب في تعزيز العلاقات مع مصر في قطاعي الغاز والطاقة النووية، مؤكداً أن بلاده من أكبر 5 شركاء تجاريين لمصر.
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