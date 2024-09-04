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السيسي: نهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات مع تركيا

9/4/2024 7:23:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أن‭ ‬القاهرة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬

وقال‭ ‬السيسي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭: ‬‮«‬نهدف‭ ‬لإحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أنه‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬أردوجان‭ ‬التصدي‭ ‬للأزمات‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬مردفاً‭: ‬‮«‬نطالب‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬مضى‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬توافقنا‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬الأمن‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬ترحب‭ ‬بمساعي‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بحثت‭ ‬مع‭ ‬أردوجان‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الإفريقي‭ ‬وخصوصاً‭ ‬الصومال‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنهما‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الصومال‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السابقة‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬أردوجان‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬مؤكداً‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬عازمون‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاوراتنا‭ ‬مع‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تساهم‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬بالمنطقة،‭ ‬مردفاً‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬موقف‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬بشأن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬شكر‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬لغزة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

ومضى‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬سياستها‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬بالمنطقة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬لفت‭: ‬‮«‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬محاسبة‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية،‭ ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الغاز‭ ‬والطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬5‭ ‬شركاء‭ ‬تجاريين‭ ‬لمصر‭.‬

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