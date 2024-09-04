سابالينكا تسحق جينغ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نيويورك – (أ ف ب): حققت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا، فوزا ساحقا على الصينية تشينوين جنغ صاحبة الميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024، 6-1 و6-2 لتبلغ الدور نصف النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب.
وتواجه سابالينكا التي حلت وصيفة في البطولة الأمريكية العام الماضي الأمريكية إيما نافارو في الدور التالي.
وهي المرة التاسعة التي تبلغ فيها البيلاروسية نصف نهائي في إحدى بطولات الغراند سلام.
وكانت سابالينكا تغلبت على منافستها الصينية في الدور ذاته من فلاشينغ ميدوز العام الماضي، قبل أن تجدد فوزها عليها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.
في المقابل، بلغت نافارو الدور نصف النهائي للمرة الأولى في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الإسبانية باولا بادوسا 6-2 و7-5.
وسبق لسابالينكا ونافارو ان التقتا مرتين، فكان الفوز مرة واحدة لكل منهما، حيث تفوقت نافارو في دورة انديان ويلز الأمريكية خلال العام الحالي وثأرت سابالينكا في رولان غاروس.
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