سابالينكا تسحق جينغ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حققت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا،‭ ‬المصنفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميا،‭ ‬فوزا‭ ‬ساحقا‭ ‬على‭ ‬الصينية‭ ‬تشينوين‭ ‬جنغ‭ ‬صاحبة‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و6‭-‬2‭ ‬لتبلغ‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز،‭ ‬آخر‭ ‬البطولات‭ ‬الاربع‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وتواجه‭ ‬سابالينكا‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬وصيفة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأمريكية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الأمريكية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬التاسعة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬فيها‭ ‬البيلاروسية‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬الغراند‭ ‬سلام‭.‬

وكانت‭ ‬سابالينكا‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬منافستها‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تجدد‭ ‬فوزها‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬بلغت‭ ‬نافارو‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الإسبانية‭ ‬باولا‭ ‬بادوسا‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬5‭.‬

وسبق‭ ‬لسابالينكا‭ ‬ونافارو‭ ‬ان‭ ‬التقتا‭ ‬مرتين،‭ ‬فكان‭ ‬الفوز‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬حيث‭ ‬تفوقت‭ ‬نافارو‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬انديان‭ ‬ويلز‭ ‬الأمريكية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وثأرت‭ ‬سابالينكا‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭.‬