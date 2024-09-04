هوميلز يصل إلى إيطاليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وصل‭ ‬ماتس‮

‬هوميلز‭ ‬المدافع‭ ‬السابق‭ ‬بفريق‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لتوقيع‭ ‬عقد‭ ‬مع‭ ‬نادي‭

‬روما‭ ‬الإيطالي،‭ ‬بحسب‭ ‬شبكة‭ ‬سكاي‭.‬

ونشرت‭ ‬قناة‭ ‬سكاي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لهوميلز‭ ‬الفائز‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬وهو‭ ‬يتبادل‭ ‬التحية‭ ‬مع‭ ‬مئات‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬انتظاره‭ ‬بمطار‭ ‬روما،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬الصور‭ ‬والهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬وردد‭ ‬هتاف‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬فورزا‭ ‬روما‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬سكاي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هوميلز‭ ‬سيخضع‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية،‭ ‬ويوقع‭ ‬عقدا‭ ‬لمدة‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭.‬

ولا‭ ‬يرتبط‭ ‬المدافع‭ ‬الألماني‭ ‬المخضرم‭ ‬بأي‭ ‬ناد‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬في‭ ‬يونيوالماضي،‭ ‬ولم‭ ‬يعرض‭ ‬النادي‭ ‬الألماني‭ ‬عليه‭ ‬تجديد‭ ‬التعاقد‭.‬

ولم‭ ‬تكتمل‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬هوميلز‭ ‬إلى‭ ‬بولونيا‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬عرض‭.‬

وأغلق‭ ‬باب‭ ‬الانتقالات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬الصفقة‭ ‬بين‭ ‬هوميلز‭ ‬وروما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ممكنة‭ ‬لأنه‭ ‬لاعب‭ ‬حر‭.‬

ولم‭ ‬يلعب‭ ‬هوملز‭ ‬لأي‭ ‬ناد‭ ‬خارج‭ ‬ألمانيا‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭ ‬حيث‭ ‬تنقل‭ ‬بين‭ ‬ناديي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬بينما‭ ‬لعب‭ ‬آخر‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬بلاده‭.‬













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‬ MANSOOR ‭ - ‬ File ‭:‬0101‭

‬ – ‭ ‬ Folder 4-‭

‬17‭:-‬8-2024

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