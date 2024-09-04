هوميلز يصل إلى إيطاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (د ب أ): وصل ماتس
هوميلز المدافع السابق بفريق بوروسيا دورتموند الألماني وصل إلى إيطاليا أمس الأربعاء لتوقيع عقد مع نادي
روما الإيطالي، بحسب شبكة سكاي.
ونشرت قناة سكاي مقطع فيديو لهوميلز الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014 وهو يتبادل التحية مع مئات المشجعين الذين كانوا في انتظاره بمطار روما، حيث وقع على الصور والهدايا التذكارية وردد هتاف النادي «فورزا روما».
وأشارت سكاي إلى أن هوميلز سيخضع لفحوصات طبية، ويوقع عقدا لمدة موسم واحد.
ولا يرتبط المدافع الألماني المخضرم بأي ناد بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند في يونيوالماضي، ولم يعرض النادي الألماني عليه تجديد التعاقد.
ولم تكتمل صفقة انتقال هوميلز إلى بولونيا الإيطالي على الرغم من تقديم عرض.
وأغلق باب الانتقالات يوم الجمعة الماضي، لكن الصفقة بين هوميلز وروما لا تزال ممكنة لأنه لاعب حر.
ولم يلعب هوملز لأي ناد خارج ألمانيا طوال مسيرته حيث تنقل بين ناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بينما لعب آخر مباراة دولية مع منتخب ألمانيا في نوفمبر، لكنه لم يكن في القائمة التي خاضت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في بلاده.
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