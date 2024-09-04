إسبانيا القوية تدافع عن لقبها وإنجلترا تبدأ مرحلة جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعود‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروبي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬تتويج‭ ‬إسبانيا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭.‬

اختارت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬خمس‭ ‬قصص‭ ‬لمتابعتها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قبيل‭ ‬أول‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الخميس‭.‬

هل‭ ‬تواصل‭ ‬إسبانيا‭ ‬مشوارها‭ ‬الناجح؟‭ ‬

بعد‭ ‬26‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬صعود‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا،‭ ‬تكرّر‭ ‬المشهد‭ ‬أولمبيا‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بفوز‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬وتتويجه‭ ‬بالذهب‭.‬

ويستعد‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬للعودة‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭.‬

سيلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬ينطلق‭ ‬مشواره‭ ‬بمواجهة‭ ‬صربيا‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬سويسرا‭ ‬في‭ ‬جنيف‭. ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬الدنمارك‭ ‬التي‭ ‬تكمل‭ ‬المجموعة،‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬صربيا‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسبانية‭.‬

لكن‭ ‬الفريق‭ ‬المتوّج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬يغيب‭ ‬عنه‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬النهائي،‭ ‬وهم‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا،‭ ‬أوناي‭ ‬سيمون‭ ‬وميكل‭ ‬ميرينو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يحضر‭ ‬الشباب‭ ‬مثل‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬ونيكو‭ ‬وليامس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجوه‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬أوسكار‭ ‬مينغيسا‭ ‬ظهير‭ ‬أيمن‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬وسلتا‭ ‬فيغو‭ ‬الحالي،‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬فالنسيا‭ ‬بيبيلو‭.‬

قال‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬القتال‭ ‬ومحاولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منافسة‮»‬‭.‬

إنجلترا‭ ‬تبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬ساوثغيت‭ ‬

يبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مدربه‭ ‬لثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬غاريث‭ ‬ساوثغيت‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬عقب‭ ‬الإخفاق‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭.‬

استبدله‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬المحلي‭ ‬بمدرب‭ ‬منتخب‭ ‬تحت‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬لي‭ ‬كارسلي‭ ‬الذي‭ ‬استلم‭ ‬المهمة‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭. ‬ابن‭ ‬الـ50‭ ‬عاما‭ ‬سيقود‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬لمباراتين‭ ‬فقط‭ ‬أمام‭ ‬ايرلندا‭ ‬في‭ ‬دبلن‭ ‬وفنلندا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

ويبحث‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬لخلافة‭ ‬ساوثغيت‭ ‬والتحضير‭ ‬لتصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

في‭ ‬حال‭ ‬حقق‭ ‬كارسلي‭ ‬بداية‭ ‬جيدة،‭ ‬قد‭ ‬يبقى‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬حتّى‭ ‬نهاية‭ ‬مشوار‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬حيث‭ ‬تلعب‭ ‬إنجلترا‭ ‬مع‭ ‬اليونان‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مجموعتها‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬التي‭ ‬هبط‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬الثلاثة‮»‬‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬حيث‭ ‬تذيّل‭ ‬مجموعته‭ ‬بثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وودّع‭ ‬باكرا‭.‬

ويغيب‭ ‬الثلاثي‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬وكول‭ ‬بالمر‭ ‬وأولي‭ ‬واتكنز‭ ‬عن‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬فيما‭ ‬مُنح‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نوني‭ ‬مادويكي،‭ ‬مورغان‭ ‬غيبس‭-‬وايت،‭ ‬تينو‭ ‬ليفرامنتو‭ ‬وأنجل‭ ‬غوميس‭ ‬دعوتهم‭ ‬الدولية‭ ‬الأولى‭.‬

رونالدو‭ ‬لا‭ ‬يغيب‭ ‬

كانت‭ ‬مشاركة‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬مهاجم‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬البرتغال‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬الأخيرة‭ ‬مخيّبة‭ ‬للآمال،‭ ‬إذ‭ ‬فشل‭ ‬بالتسجيل‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬وودّع‭ ‬‮«‬سيليساو‭ ‬أوروبا‮»‬‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

اعتقد‭ ‬كثيرون‭ ‬أن‭ ‬ابن‭ ‬الـ39‭ ‬عاما‭ ‬قد‭ ‬يقبل‭ ‬أخيرا‭ ‬فكرة‭ ‬الاعتزال‭ ‬الدولي‭ ‬وأن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬حان‭ ‬للراحة،‭ ‬لكن‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيس‭ ‬استدعاه‭ ‬مجددا‭.‬

قال‭ ‬رونالدو‭ ‬الإثنين‭ ‬بعد‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يحين‭ ‬الوقت،‭ ‬سأمضي‭ ‬قدماً‮»‬‭.‬

تلعب‭ ‬البرتغال‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كرواتيا‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أولا،‭ ‬واسكتلندا‭ ‬ثانيا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بولندا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬مشاركة‭ ‬الهدّاف‭ ‬التاريخي‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬رونالدو‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬غونسالو‭ ‬راموش‭ ‬مهاجم‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

وجوه‭ ‬جديدة،‭ ‬أو‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬تماما‭ ‬

هناك‭ ‬منتخبات‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬إنجلترا‭ ‬تبدأ‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭.‬

مواجهة‭ ‬ايرلندا‭ ‬مع‭ ‬إنجلترا‭ ‬ستكون‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬لمدربهم‭ ‬الأيسلندي‭ ‬الجديد‭ ‬هايمير‭ ‬هالغريمسون‭. ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاما،‭ ‬وكان‭ ‬مدربا‭ ‬سابقا‭ ‬لجامايكا‭. ‬عُيّن‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬وسيقود‭ ‬الفريق‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

منتخب‭ ‬ويلز‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬سيكون‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬فنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬التأهّل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬حل‭ ‬كريغ‭ ‬بيلامي‭ ‬محل‭ ‬روب‭ ‬بايج‭.‬

ستلعب‭ ‬السويد‭ ‬أولى‭ ‬مبارياتها‭ ‬الرسمية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربها‭ ‬الجديد‭ ‬يون‭ ‬دال‭ ‬توماسون،‭ ‬المهاجم‭ ‬الدنماركي‭ ‬السابق‭. ‬وعاد‭ ‬ميرتشا‭ ‬لوتشيسكو،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬79‭ ‬عاما،‭ ‬لتولي‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬رومانيا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬بعد‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬فترته‭ ‬الأولى‭.‬

تغييرات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬

هذه‭ ‬هي‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬لكن‭ ‬الشكل‭ ‬لم‭ ‬يصبح‭ ‬أكثر‭ ‬بساطة‭. ‬الجديد‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬هو‭ ‬خوض‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭. ‬ستقام‭ ‬مباريات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني،‭ ‬ستتنافس‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الملحق‭ ‬للهبوط‭ / ‬الصعود،‭ ‬مع‭ ‬مباريات‭ ‬ملحق‭ ‬مماثلة‭ ‬بين‭ ‬المستويين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬تأثير‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

تتأهل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ12‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ ‬مجموعاتها‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الأوروبية‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬بينما‭ ‬ستذهب‭ ‬أربعة‭ ‬مقاعد‭ ‬أخرى‭ ‬للفائزين‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الملحق‭ ‬التي‭ ‬ستضم‭ ‬12‭ ‬وصيفا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتأهل‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭.‬