الصين تواجه الهوَس السام بالأولمبيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بكين‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تدفقت‭ ‬الحشود‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬بطلة‭ ‬الغطس‭ ‬الصينية‭ ‬تشوان‭ ‬هونغتشان‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬بميداليتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬بينما‭ ‬اختبأ‭ ‬لاعب‭ ‬الجمباز‭ ‬جانغ‭ ‬بوهينغ‭ ‬في‭ ‬مرحاض‭ ‬بمطار‭ ‬بكين‭ ‬هربا‭ ‬من‭ ‬المعجبين‭ ‬المتحمسين‭ ‬لرؤيته‭.‬

هما‭ ‬مجرد‭ ‬مثالين‭ ‬حديثين‭ ‬لما‭ ‬تسميه‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬الهوس‭ ‬السام‮»‬‭ ‬من‭ ‬المعجبين،‭ ‬وقد‭ ‬تعهدت‭ ‬السلطات‭ ‬الصينية‭ ‬بالتصدي‭ ‬له‭.‬

بعض‭ ‬هذا‭ ‬الإعجاب‭ ‬بنجوم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬اتخذ‭ ‬طابعا‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة،‭ ‬حيث‭ ‬يتابع‭ ‬المعجبون‭ ‬حياة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الشخصية‭ ‬بهوَس،‭ ‬وينخرطون‭ ‬في‭ ‬التنمر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ضد‭ ‬المنافسين‭ ‬أو‭ ‬ينتقدون‭ ‬حكّام‭ ‬المباريات‭ ‬بزعم‭ ‬فسادهم‭.‬

يقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬يعكس‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التصرفات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مخصصة‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬للمشاهير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترفيه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الحاكم‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الضجة‭ ‬الهائلة‭ ‬المحيطة‭ ‬بهم‭.‬

قال‭ ‬جيان‭ ‬شو،‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬المشاهير‭ ‬الصينيين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ديكين‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬إن‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬ظهروا‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التلفزيونية‭ ‬والبث‭ ‬المباشر،‭ ‬مما‭ ‬جعلهم‭ ‬يتحولون‭ ‬إلى‭ ‬مشاهير‭.‬

اعتبر‭ ‬جيان‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تجاري‮»‬‭ ‬و«ترفيهي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

لكن‭ ‬هناك‭ ‬جانبا‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬القصة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬الاحتفاء‭ ‬ببعض‭ ‬الرياضيين‭ ‬كأبطال‭ ‬وطنيين،‭ ‬تعرض‭ ‬آخرون‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتنمرين‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭.‬

أدانت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬المعجبين‭ ‬المشوهة‮»‬‭ ‬لتسببها‭ ‬في‭ ‬‮«‬الإضرار‭ ‬بسمعة‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

وحذّر‭ ‬غاو‭ ‬تشي‭ ‬دان،‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬يمكنهم‭ ‬لعب‭ ‬دورهم‭ ‬كنماذج‭ ‬يُحتذى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬‮«‬نظرة‭ ‬صحيحة‭ ‬للحياة‭ (‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الشهرة‭ ‬بشكل‭ ‬عقلاني‭)‬‮»‬‭.‬