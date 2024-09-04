إصابة عداءة أوغندية بحروق بليغة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيروبي‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دخلت‭ ‬عداءة‭ ‬أولمبية‭ ‬أوغندية‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬بحروق‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صبّ‭ ‬صديقها‭ ‬عليها‭ ‬البنزين‭ ‬وأضرم‭ ‬فيها‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬مأسوية‭ ‬أخرى‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الواقعة‭ ‬شرقي‭ ‬إفريقيا‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬العداءة‭ ‬ريبيكا‭ ‬تشيبتيجي‭ ‬تعرضت‭ ‬للاعتداء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسلل‭ ‬صديقها‭ ‬الكيني‭ ‬ديكسون‭ ‬نديما‭ ‬مارانغاش‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬إنديبيس‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬ترانس‭ ‬نزويا‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬وأطفالها‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭.‬

ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬الرياضية‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الماراثون‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬44‭.‬

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ديكسون‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬البنزين،‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬سكبه‭ ‬على‭ ‬ريبيكا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشعل‭ ‬النار‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬أصيب‭ ‬أيضا‭ ‬جراء‭ ‬النيران‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬التقرير‭ ‬أنّ‭ ‬الجيران‭ ‬أطفأوا‭ ‬الحريق‭ ‬وقاموا‭ ‬بنقلهما‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬مقاطعة‭ ‬كيتالي‭ ‬القريب‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إدخالهما‭ ‬مصابين‭ ‬‮«‬بحروق‭ ‬متعددة‮»‬‭.‬

ونٌقلا‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إلدوريت‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إدخال‭ ‬تشيبتيجي‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬الإثنين‭.‬



