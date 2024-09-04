Thursday, 05 September 2024 04:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة عداءة أوغندية بحروق بليغة

9/4/2024 7:22:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيروبي‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دخلت‭ ‬عداءة‭ ‬أولمبية‭ ‬أوغندية‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬بحروق‭ ‬بنسبة‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صبّ‭ ‬صديقها‭ ‬عليها‭ ‬البنزين‭ ‬وأضرم‭ ‬فيها‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬مأسوية‭ ‬أخرى‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬الواقعة‭ ‬شرقي‭ ‬إفريقيا‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬العداءة‭ ‬ريبيكا‭ ‬تشيبتيجي‭ ‬تعرضت‭ ‬للاعتداء‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسلل‭ ‬صديقها‭ ‬الكيني‭ ‬ديكسون‭ ‬نديما‭ ‬مارانغاش‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬إنديبيس‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬ترانس‭ ‬نزويا‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬وأطفالها‭ ‬في‭ ‬الكنيسة‭.‬

ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬الرياضية‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الماراثون‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬44‭.‬

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ديكسون‭ ‬الذي‭ ‬استخدم‭ ‬البنزين،‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬سكبه‭ ‬على‭ ‬ريبيكا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشعل‭ ‬النار‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬أصيب‭ ‬أيضا‭ ‬جراء‭ ‬النيران‭.‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬التقرير‭ ‬أنّ‭ ‬الجيران‭ ‬أطفأوا‭ ‬الحريق‭ ‬وقاموا‭ ‬بنقلهما‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬مقاطعة‭ ‬كيتالي‭ ‬القريب‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إدخالهما‭ ‬مصابين‭ ‬‮«‬بحروق‭ ‬متعددة‮»‬‭.‬

ونٌقلا‭ ‬لاحقا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إلدوريت‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إدخال‭ ‬تشيبتيجي‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬الإثنين‭.‬


MENAFN04092024000055011008ID1108638034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث