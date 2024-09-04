فيفا يعلن الشعار الجديد لمونديال الأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00





زيورخ‭ ‬ – ‭ (‬وام‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬شعار‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬‮«‬أمريكا‭ ‬2025‮»‬،‭ ‬النسخة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬بطولات‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬32‭ ‬فريقا،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭.‬

وأوضح‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬أغنية‭ ‬ Freed ‭ ‬ from ‭ ‬ Desire ‭ (‬التحرّر‭ ‬من‭ ‬الرغبة‭) ‬للمغنية‭ ‬جالا،‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬الهوية‭ ‬الصوتية‭ ‬للبطولة‭ ‬وهي‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تمثّل‭ ‬نشيدا‭ ‬جامعا‭ ‬لجماهير‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المنتخبات‭ ‬أو‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬ووجه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬لإظهار‭ ‬الجوانب‭ ‬المميِّزة‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬تشجعها،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬انقل‭ ‬ناديك‭ ‬للعالمية‮»‬‭.‬

تضم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2025،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬يوليو‭ ‬2025،‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬الست‭.‬

وتأهل،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬32‭ ‬فريقا،‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬تأكيد‭ ‬مشاركة‭ ‬ناد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬اتحاد‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭.‬

ويستلهم‭ ‬الشعار‭ ‬الجديد‭ ‬لمونديال‭ ‬الأندية‭ ‬تاريخ‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وثقافتها‭ ‬وتم‭ ‬تنميق‭ ‬الأحرف‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬البطولة‭ ‬‮«‬ C ‭ ‬ – ‭ ‬ W ‭ ‬ – ‭ ‬ C ‮»‬‭ ‬لتأخذ‭ ‬شكل‭ ‬أيقونة‭ ‬دائرية،‭ ‬ومن‭ ‬المقرّر‭ ‬أن‭ ‬يُعدّل‭ ‬الشعار‭ ‬ليستخدم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬النسخ‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬المونديال‭.‬

ويتضمّن‭ ‬شعار‭ ‬البطولة‭ ‬مساحة‭ ‬فارغة‭ ‬في‭ ‬المنتصف،‭ ‬ستظهر‭ ‬داخلها‭ ‬المكونات‭ ‬الأهم‭ ‬للبطولة‭ ‬وهي‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاتحادات‭ ‬القارية‭ ‬الستة،‭ ‬التي‭ ‬ستتنافس‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬نادي‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭.‬