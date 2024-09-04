فيفا يعلن الشعار الجديد لمونديال الأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
زيورخ – (وام): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس شعار النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، «أمريكا 2025»، النسخة الأكبر في تاريخ بطولات الأندية التي يشارك فيها 32 فريقا، من بينها نادي العين بطل دوري أبطال آسيا.
وأوضح فيفا أن أغنية Freed from Desire (التحرّر من الرغبة) للمغنية جالا، ستكون بمثابة الهوية الصوتية للبطولة وهي الأغنية التي باتت تمثّل نشيدا جامعا لجماهير كرة القدم، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية على مدار العقدين الماضيين ووجه الدعوة إلى الجماهير لإظهار الجوانب المميِّزة للأندية التي تشجعها، تحت شعار «انقل ناديك للعالمية».
تضم كأس العالم للأندية 2025، التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، ممثلين عن جميع الاتحادات القارية الست.
وتأهل، حتى الآن 30 من أصل 32 فريقا، مع تبقي تأكيد مشاركة ناد آخر من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثل الدولة المضيفة.
ويستلهم الشعار الجديد لمونديال الأندية تاريخ كرة القدم وثقافتها وتم تنميق الأحرف الأولى من اسم البطولة « C – W – C » لتأخذ شكل أيقونة دائرية، ومن المقرّر أن يُعدّل الشعار ليستخدم في جميع النسخ المستقبلية من المونديال.
ويتضمّن شعار البطولة مساحة فارغة في المنتصف، ستظهر داخلها المكونات الأهم للبطولة وهي الأندية التي نجحت في التأهل من جميع الاتحادات القارية الستة، التي ستتنافس في الولايات المتحدة، ومن بينها نادي العين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا في النسخة الأخيرة.
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