أوناحي من مرسيليا إلى باناثينايكوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬انتقل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المغربي‭ ‬الدولي‭ ‬عزالدين‭ ‬أوناحي‭ ‬من‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬الى‭ ‬باناثينايكوس‭ ‬اليوناني‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬لمدة‭ ‬موسم‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الشراء،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الناديان‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء‭.‬

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬صحافية‭ ‬بأنه‭ ‬قيمة‭ ‬الاعارة‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬باناثينايكوس‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬مقداره‭ ‬11‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغب‭ ‬في‭ ‬ضم‭ ‬اللاعب‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬الاعارة‭.‬

وكان‭ ‬أوناحي‭ (‬24‭ ‬عاما‭) ‬انتقل‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬مرسيليا‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬حيث‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬بلوغه‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬لم‭ ‬يسبقه‭ ‬اليه‭ ‬أي‭ ‬منتخب‭ ‬إفريقي‭. ‬

ولم‭ ‬يعتمد‭ ‬عليه‭ ‬مدرب‭ ‬مرسيليا‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬دي‭ ‬تزيربي‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وأصدر‭ ‬النادي‭ ‬المتوسطي‭ ‬بيانا‭ ‬مقتضبا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬ترك‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المغربي‭ ‬عزالدين‭ ‬أوناحي‭ ‬نادي‭ ‬مرسيليا‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬الشراء‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬باناثينايكوس‭ ‬اليوناني‭. ‬أطيب‭ ‬التمنيات‮»‬‭. ‬وسيخوض‭ ‬أوناحي‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬باناثينايكوس‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ليكيب‮»‬‭ ‬الرياضية‭ ‬الفرنسية‭ ‬بان‭ ‬أوناحي‭ ‬رفض‭ ‬عرضين‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭.‬