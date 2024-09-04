الريان يضم تريزيغيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬ضم‭ ‬الجناح‭ ‬المصري‭ ‬محمود‭ ‬حسن‭ ‬‮«‬تريزيغيه‮»‬‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬طرابزون‭ ‬التركي‭ ‬لموسم‭ ‬واحد‭.‬

وظهر‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬مرتديا‭ ‬القميص‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬8‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬استاد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬المونديالي‭.‬

ويأتي‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مهاجم‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬رحيل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬المغربي‭ ‬سفيان‭ ‬بوفال‭ ‬بعد‭ ‬فسخ‭ ‬عقده‭ ‬بالتراضي‭.‬

ويأمل‭ ‬النادي‭ ‬القطري‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬انتقال‭ ‬مهاجم‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬حلاً‭ ‬لمشكلة‭ ‬التهديف‭ ‬التي‭ ‬عانى‭ ‬منها‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭.‬

وسيدوّن‭ ‬تريزيغيه‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬للالتحاق‭ ‬بمعسكر‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الآسيوي‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬الريان‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬الجاري‭ ‬بالدوحة‭.‬

ويملك‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬مسيرة‭ ‬كروية‭ ‬مميزة‭ ‬بدأها‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬أندرلخت‭ ‬البلجيكي،‭ ‬ومنه‭ ‬انتقل‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬قاسم‭ ‬باشا‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تألقه‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلتحق‭ ‬بنادي‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الانجليزي،‭ ‬ويقوده‭ ‬للبقاء‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

وخاض‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬نهائي‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬نسختي‭ ‬2017‭ ‬و2022،‭ ‬تجربة‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬التركي‭ ‬بانتقاله‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬نادي‭ ‬طرابزون‭ ‬سبور‭ ‬قاده‭ ‬خلالها‭ ‬للمشاركة‭ ‬بمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

وخاض‭ ‬الجناح‭ ‬المصري‭ ‬70‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬وسجل‭ ‬16‭ ‬هدفا،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازاته‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭.‬