الريان يضم تريزيغيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): أعلن نادي الريان القطري ضم الجناح المصري محمود حسن «تريزيغيه» على سبيل الإعارة قادما من نادي طرابزون التركي لموسم واحد.
وظهر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مرتديا القميص رقم «8» على أرضية استاد أحمد بن علي المونديالي.
ويأتي التعاقد مع مهاجم أستون فيلا الإنجليزي السابق في أعقاب رحيل لاعب الوسط المغربي سفيان بوفال بعد فسخ عقده بالتراضي.
ويأمل النادي القطري أن يشكل انتقال مهاجم المنتخب المصري حلاً لمشكلة التهديف التي عانى منها الفريق خلال المراحل الثلاث من الدوري القطري.
وسيدوّن تريزيغيه الذي غادر العاصمة القطرية للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده ظهوره الأول على الصعيد الآسيوي عندما يستضيف الريان الهلال السعودي في 17 الجاري بالدوحة.
ويملك الدولي المصري مسيرة كروية مميزة بدأها مع الأهلي المصري، قبل أن ينتقل إلى صفوف أندرلخت البلجيكي، ومنه انتقل على نادي قاسم باشا التركي الذي شهد تألقه قبل أن يلتحق بنادي أستون فيلا الانجليزي، ويقوده للبقاء في الدوري الممتاز بعد العودة من دوري الدرجة الأولى.
وخاض اللاعب الذي لعب نهائي أمم إفريقيا في نسختي 2017 و2022، تجربة مختلفة في الدوري التركي بانتقاله صيف عام 2022 إلى صفوف نادي طرابزون سبور قاده خلالها للمشاركة بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
وخاض الجناح المصري 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 16 هدفا، ومن أبرز إنجازاته الوصول إلى كأس العالم 2018.
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