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هيمنة إسبانية ومدريدية.. ميسي خارج قائمة المرشحين للكرة الذهبية

9/4/2024 7:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):‬‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬عدم‭ ‬إحراز‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬جائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬بعدما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬المرشحين‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬30‭ ‬لاعبا،‭ ‬وكشفت‭ ‬عنها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فتبول‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مقابل‭ ‬هيمنة‭ ‬للاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬اسبانيا‭ ‬المتوج‭ ‬بكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الفائز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬التي‭ ‬يغيب‭ ‬فيها‭ ‬ميسي‭ ‬البالغ‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬والحائز‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة،‭ ‬عن‭ ‬سباق‭ ‬الفوز‭ ‬بأعرق‭ ‬جائزة‭ ‬فردية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الكرة‭ ‬المستديرة‭.‬

وتُمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬صحفيين‭ ‬يمثلون‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬أسطورة‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬والفائز‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بمونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬حاليا‭ ‬غمار‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي،‭ ‬قد‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬المرشحين‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭.‬

ورغم‭ ‬غياب‭ ‬ميسي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬موسمه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مخيبا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬ألبيسيليستي‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬الى‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬مسابقة‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬2021،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بريق‭ ‬تأثيره‭ ‬خفت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬عندما‭ ‬اضطر‭ ‬لمغادرة‭ ‬الملعب‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬كاحله‭ ‬بعد‭ ‬66‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬صافرة‭ ‬انطلاق‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬كولومبيا‭ ‬1-0‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

وغاب‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬‭(‬39‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬الذي‭ ‬غادر‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬عن‭ ‬اللائحة‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا،‭ ‬علما‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يغيب‭ ‬فيها‭ ‬البرتغالي‭ ‬ومنافسه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬سويا‭ ‬عن‭ ‬الحفل‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬2003‭.‬

ويبدو‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬لرفع‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للمرة‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬بعدما‭ ‬قاد‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬الى‭ ‬لقبه‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأم‭.‬

ويواجه‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬والاوروغوياني‭ ‬فيدي‭ ‬فالفيردي‭ ‬والمعتزل‭ ‬الألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬ومواطنه‭ ‬أنتونيو‭ ‬روديغر،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭.‬

وترتفع‭ ‬أسهم‭ ‬المهاجم‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬فينيسيوس‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وقيادته‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬للقبه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وشملت‭ ‬اللائحة‭ ‬ايضا‭ ‬المهاجم‭ ‬الإنكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬رغم‭ ‬خسارته‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬1-2،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬القارة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬وأليخاندرو‭ ‬غريمالدو‭ ‬وداني‭ ‬أولمو‭ ‬ورودري‭ ‬ونيكو‭ ‬وليامس‭ ‬ولامين‭ ‬جمال‭.‬

وشملت‭ ‬لائحة‭ ‬المدربين،‭ ‬الإسباني‭ ‬شابي‭ ‬ألونسو‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬والإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬عرّاب‭ ‬فوز‭ ‬ريال‭ ‬بثنائية‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬ومدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭.‬

كما‭ ‬ينافس‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬الإيطالي‭ ‬جان‭ ‬بييرو‭ ‬غاسبيريني‭ ‬مدرب‭ ‬أتالانتا‭ ‬الفائز‭ ‬بمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬ألحق‭ ‬بلفيركوزن‭ ‬خسارته‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬والإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬ومدرب‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭.‬

لدى‭ ‬السيدات،‭ ‬تبدو‭ ‬الإسبانية‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تأمل‭ ‬زميلتها‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬مواطنتها‭ ‬أليكسيا‭ ‬بونياس‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬غلتها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬كرات‭ ‬ذهبية‭ ‬بعدما‭ ‬توجت‭ ‬بها‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬ترشيح‭ ‬النروجية‭ ‬أدا‭ ‬هيغيربيرغ‭ ‬الفائزة‭ ‬بأول‭ ‬نسخة‭ ‬للكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬للسيدات‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خمس‭ ‬لاعبات‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الفائز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬وهن‭ ‬صوفيا‭ ‬سميث‭ ‬ومالوري‭ ‬سوانسون‭ ‬وترينيتي‭ ‬رودمان‭ ‬وليندسي‭ ‬هوران‭ ‬وحارسة‭ ‬المرمى‭ ‬أليسا‭ ‬نايهر‭.‬

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