أحمد عيسى: مشروعنا بناء فريق قوي.. ونحتاج إلى الوقت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
صرح المدرب الوطني أحمد عيسى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مدينة عيسى والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية بأن مشروعهم الحالي يتمثل في بناء فريق قوي ومتطور فنياً وبدنياً من أجل المنافسة لعدة سنوات.
جاء ذلك في تصريح خاص للملحق الرياضي في أخبار الخليج، قال فيه الكابتن أحمد عيسى: إن المشروع الراهن يحتاج إلى الوقت لبناء فريق قادر على تحقيق أفضل النتائج واحتلال المراكز المتقدمة، وقد وضعنا خطة استراتيجية مع مجلس الإدارة والجهاز الإداري لتطوير المنظومة الرياضية بالنادي. وأضاف: بدأنا التحضيرات يوم 4 أغسطس الماضي، من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة، ولرفع جاهزية اللاعبين قررنا خوض خمس مباريات تجريبية مع أندية من دوري ناصر بن حمد الممتاز، ومباراة واحدة مع فريق منافس من دوري الدرجة الثانية، مؤكدًا حالة الالتزام التام من قبل اللاعبين كافة.
دعم طموح للأندية
وأشاد أحمد عيسى بدعم شركة طموح للإدارة الرياضية، وقال: دعم شركة «طموح» ورئيسها محمد عبداللطيف بن جلال لأندية الدرجة الثانية، واهتمامه المباشر بتطوير منظومة الكرة البحرينية، دفعني شخصيًا لقيادة فريق من الدرجة الثانية، وخصوصاً أن الكرة البحرينية بحاجة إلى مدربين ذوي خبرة وتجربة لتطوير الكرة في المملكة.
وفي ختام الحديث توجه المدرب الوطني أحمد عيسى بجزيل الشكر إلى أحمد جاسم العكبري رئيس مجلس إدارة نادي مدينة عيسى على إعطائه الثقة وتوفير جميع احتياجات الفريق للمرحلة القادمة، مثنيًا على دور جهاز الكرة في تذليل كافة العقبات.
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