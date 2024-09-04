أحمد عيسى: مشروعنا بناء فريق قوي.. ونحتاج إلى الوقت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

صرح‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والذي‭ ‬ينافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بأن‭ ‬مشروعهم‭ ‬الحالي‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬ومتطور‭ ‬فنياً‭ ‬وبدنياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬لعدة‭ ‬سنوات‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬الكابتن‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭: ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬الراهن‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬لبناء‭ ‬فريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬واحتلال‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وقد‭ ‬وضعنا‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والجهاز‭ ‬الإداري‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالنادي‭. ‬وأضاف‭: ‬بدأنا‭ ‬التحضيرات‭ ‬يوم‭ ‬4‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬القادمة،‭ ‬ولرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬اللاعبين‭ ‬قررنا‭ ‬خوض‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬ومباراة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬منافس‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حالة‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللاعبين‭ ‬كافة‭.‬

دعم‭ ‬طموح‭ ‬للأندية

وأشاد‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬بدعم‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وقال‭: ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬ورئيسها‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬لأندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬واهتمامه‭ ‬المباشر‭ ‬بتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬دفعني‭ ‬شخصيًا‭ ‬لقيادة‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مدربين‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة‭ ‬وتجربة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحديث‭ ‬توجه‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬إعطائه‭ ‬الثقة‭ ‬وتوفير‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬الفريق‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬جهاز‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬تذليل‭ ‬كافة‭ ‬العقبات‭.‬