منتخب ناشئي اليد يجتاز العراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اجتاز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬28-27‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2025 ‭,‬ ‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ – ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بنتيجة‭ (‬15-14‭) ‬وتمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬تفوقه،‭ ‬وفرض‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬إلى‭ (‬نقطتين‭). ‬

وحصل‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬عباس‭ ‬حسين‭ ‬على‭ ‬جائز‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬بعد‭ ‬المساهمات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بتسجيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭.‬

وسيواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬غداً‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الثانية‭ ‬والأخيرة‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬وسيتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬فيه‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬بواقع‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭.‬