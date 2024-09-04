منتخب ناشئي اليد يجتاز العراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتاز منتخبنا الوطني للناشئين نظيره المنتخب العراقي بنتيجة (28-27) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في سلوفينيا 2025 , والتي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين 3 – 14 سبتمبر الجاري.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخبنا الوطني بنتيجة (15-14) وتمكن منتخبنا من المحافظة على تفوقه، وفرض كلمته في الشوط الثاني والفوز في المباراة، ورفع رصيده بهذا الانتصار إلى (نقطتين).
وحصل لاعب منتخبنا الوطني عباس حسين على جائز أفضل لاعب في المباراة، بعد المساهمات الكبيرة التي قدمها خلال اللقاء بتسجيل العديد من الأهداف، إضافة إلى الأدوار الدفاعية التي قام بها.
وسيواجه منتخبنا غداً في مباراته الثانية والأخيرة منافسه المنتخب الكوري على الصدارة في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت البحرين، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتم فيه توزيع المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.
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