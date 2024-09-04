تحالف بين الخليج للحلول الاستراتيجية و((Festipay)) لتطوير حلول الدفع الإلكتروني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة الخليج للحلول الاستراتيجية، المتخصصة في تنظيم الفعاليات بالشرق الأوسط، وشركة Festipay ، مزود تقنية الدفع الإلكتروني، توقيع تحالف استراتيجي بهدف تطوير حلول دفع متكاملة غير نقدية وخدمات تنظيم الفعاليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتهدف الشراكة الجديدة التي تم توقيعها إلى تطوير مجموعة من الخدمات الرائدة في مجال تنظيم الفعاليات، مع التركيز على تطوير وتعزيز وتوزيع حلول الدفع الإلكتروني من Festipay ، التي تم استخدامها في العديد من الفعاليات الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.
يذكر أن شركة الخليج للحلول الاستراتيجية تابعة لحلبة البحرين الدولية وتم تأسيسها في عام 2023 بغرض تطوير خدمات تنظيم الفعاليات المتخصصة للعملاء، استناداً إلى خبرتها البالغة 20 عاماً في إدارة سباقات جائزة البحرين الكبرى والعديد من الفعاليات الكبرى في المنطقة.
وانطلق هذا التعاون حين زودت Festipay العام الماضي سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج بحلول شاملة للدفع الإلكتروني للمرة الأولى منذ انطلاق الجائزة للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة التي قدمتها الشركة بالإضافة إلى توفير تقنية نقاط البيع المتكاملة في جميع المراكز باستخدام البطاقة، علاوة على تطويرها أيضاً خدمة «« BIC Pay ، وهي بطاقة مسبقة الدفع للعملاء، ما يعطي للجماهير خيارات دفع بسيطة وسريعة بدون استخدام العملات النقدية، كما تم استخدام هذه التكنولوجيا في الفعاليات الكبرى الأخرى التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية، بما في ذلك بطولة العالم لسباقات التحمل وبطولة البحرين للدارتس ماسترز.
وتعمل شركة الخليج للحلول الاستراتيجية لترويج وتنفيذ مشاريع حلول الدفع الإلكتروني والتقنيات المرتبطة بالفعاليات الكبرى في مختلف أنحاء المنطقة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة: «تسعى شركة الخليج للحلول الاستراتيجية إلى الشراكة مع أفضل المؤسسات في فئتها التي تشارك طموحنا في تقديم فعاليات عالية الجودة. إنه من الطبيعي بعد الإضافة التي أعطتها Festipay في حلول الدفع الإلكتروني أثناء سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان العام الماضي، ان يتم عقد هذه التحالف الاستراتيجي، ونتطلع إلى العمل مع فريقهم على إيجاد فرص جديدة ومثيرة للاهتمام».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة Festipay لازلو ماركي: «لطالما كانت شركتنا لاعبًا رئيسيًا في سوق الدفع الإلكتروني لفعاليات أوروبا الوسطى والشرقية على مدى عقد من الزمان. ومن الفخر لنا أن الفوز بعقد بالغ الأهمية يتمثل في تغطية خدمات الدفع الإلكتروني لسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان. ومن المهم بنفس القدر أننا وجدنا ليس فقط عميلاً ولكن شريكًا استراتيجيًا في البحرين، ما يسمح لنا بالتعاون من كثب في الشرق الأوسط. ووفقًا للاتفاقية التي وقعناها للتو، نحن ندخل أحد أسواق الدفع الرقمي الأسرع نموًا في العالم بالشراكة مع شركة الخليج للحلول الاستراتيجية».
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