تحالف بين الخليج للحلول الاستراتيجية و((Festipay)) لتطوير حلول الدفع الإلكتروني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للحلول‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وشركة Festipay ‭ ‬،‭ ‬مزود‭ ‬تقنية‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬توقيع‭ ‬تحالف‭ ‬استراتيجي‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬دفع‭ ‬متكاملة‭ ‬غير‭ ‬نقدية‭ ‬وخدمات‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وتهدف‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتوزيع‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من Festipay ‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للحلول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تابعة‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬وتم‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بغرض‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬المتخصصة‭ ‬للعملاء،‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬خبرتها‭ ‬البالغة‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬سباقات‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وانطلق‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬حين‭ ‬زودت‭ ‬ Festipay ‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬بحلول‭ ‬شاملة‭ ‬للدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الجائزة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والخبرة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الشركة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬تقنية‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬باستخدام‭ ‬البطاقة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬أيضاً‭ ‬خدمة‭ ‬‮««‬ BIC ‭ ‬ Pay ،‭ ‬وهي‭ ‬بطاقة‭ ‬مسبقة‭ ‬الدفع‭ ‬للعملاء،‭ ‬ما‭ ‬يعطي‭ ‬للجماهير‭ ‬خيارات‭ ‬دفع‭ ‬بسيطة‭ ‬وسريعة‭ ‬بدون‭ ‬استخدام‭ ‬العملات‭ ‬النقدية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬التحمل‭ ‬وبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭.‬

وتعمل‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للحلول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لترويج‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬والتقنيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للحلول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬فئتها‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬طموحنا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬فعاليات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬إنه‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬بعد‭ ‬الإضافة‭ ‬التي‭ ‬أعطتها‭ ‬ Festipay ‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أثناء‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬عقد‭ ‬هذه‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬فريقهم‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للاهتمام‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Festipay ‭ ‬لازلو‭ ‬ماركي‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬شركتنا‭ ‬لاعبًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لفعاليات‭ ‬أوروبا‭ ‬الوسطى‭ ‬والشرقية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭. ‬ومن‭ ‬الفخر‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬بعقد‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تغطية‭ ‬خدمات‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لسباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬بنفس‭ ‬القدر‭ ‬أننا‭ ‬وجدنا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬عميلاً‭ ‬ولكن‭ ‬شريكًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالتعاون‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ووفقًا‭ ‬للاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬وقعناها‭ ‬للتو،‭ ‬نحن‭ ‬ندخل‭ ‬أحد‭ ‬أسواق‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمي‭ ‬الأسرع‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬للحلول‭ ‬الاستراتيجية‮»‬‭.‬