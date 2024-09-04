في ختام الدور التمهيدي من البطولة الخليجيةمنتخبنا يكسب السعودية ويستعيد الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة وعلي ميرزا - تصوير: عبدالأمير السلاطنة
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة انتصارا مستحقا على المنتخب السعودي بنتيجة 88/78 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى في ختام مباريات الدور التمهيدي من البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 و 7 سبتمبر الجاري.
وقدم منتخبنا أفضل عروضه في البطولة حيث كان الطرف الأفضل والمتقدم بالنتيجة في جميع الأوقات، كما لم يفقد تركيزه حينما سجل المنتخب السعودي عودة قوية في نهاية المباراة.
وكان الربع الأول قد انتهى بتقدم منتخبنا بنتيجة 28/17 وكذلك الربع الثاني 46/37، وواصل تفوقه في الربع الثالث 65/52، وحافظ على التقدم في الربع الأخير وخرج فائزا بنتيجة 88/78.
جاءت نتائج الفترات:(28/17)، (18/20)، (19/15(، )23/26(، وبرز من منتخبنا مصطفى حسين 18 نقطة وألكسندر كليفتون 16 نقطة ومحمد أمير 14 نقطة ومزمل أمير 13 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من السعودية محمد الصقر 15 نقطة ومحمد السويلم 15 نقطة ومرزوق المولد 11 نقطة.
وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا من مشجعي منتخبنا الذين تفاعلوا مع الأداء المميز من لاعبينا.
ترتيب المنتخبات
بعد نتائج مباريات يوم الأمس في ختام الدور التمهيدي من البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة تصدر منتخبنا الترتيب، فيما جاء المنتخب السعودي ثانيا وقطر ثالثا والكويت رابعا.
وبذلك يلتقي منتخبنا شقيقه المنتخب الكويتي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد الجمعة ضمن الدور نصف النهائي، في حين تجمع المواجهة الأولى بين السعودية وقطر في تمام الساعة الخامسة مساء.
اليوم راحة
خصصت اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة اليوم الخميس راحة لجميع المنتخبات، فيما تستأنف المباريات وتعود الإثارة غدا الجمعة بانطلاق الدور نصف النهائي المرتقب والمنتظر، وتختتم البطولة في يوم السبت القادم.
في المؤتمر الصحفي
جاد الحاج: وصلنا إلى مرحلة الجد
ريكارد كاساس: تركيزنا على نصف النهائي
أكد اللبناني جاد الحاج مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين قدموا مستويات متميزة خلال الدور التمهيدي مؤكدا أن الأهم هو تأكيد الجاهزية وعودة الثقة بعد الفوز على السعودية مع عدم وجود إصابات، وتابع: الآن وصلنا إلى مرحلة الجد وينبغي مضاعفة الجهد والتركيز ونحن بحاجة إلى مؤازرة كبيرة من الجماهير غدا الجمعة لتحقيق الهدف المنشود.
في الجانب الآخر أشار الاسباني ريكارد كاساس مدرب المنتخب السعودي إلى أن المنافسة في البطولة جدا قوية، وأضاف: منتخب البحرين كان الأفضل واستحق الفوز، وعلينا ان نعالج الأخطاء ونستعد لمباراة قطر في الدور نصف النهائي.
قطر تهزم الكويت وتخلط الحسابات
خلط المنتخب القطري الحسابات بفوزه على الكويت بنتيجة 76/72 في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى ضمن منافسات البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 و 7 سبتمبر الجاري.
ورفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع الكويت، وجاءت نتائج الفترات: (20/19)، (18/24)، (14/10)، (24/19)، وبرز من المنتخب القطري تايلور جيمس بتسجيله 23 نقطة ومايكل أونيل 22 نقطة، فيما تألق من جانب المنتخب الكويتي عمران جوهر 19 نقطة وعبدالعزيز الحميدي 13 نقطة.
واتسمت المباراة بالندية والتكافؤ والإثارة في معظم أوقاتها نظرا إلى التقارب الكبير في المستوى بين المنتخبين، واستغل المنتخب القطري أخطاء لاعبي الكويت واستعجالهم في الدقائق الأخيرة ليتمكن من تحقيق فوزه الأول.
هدى الخالدي: 45 إعلاميا في خليجية السلة
ذكرت هدى الخالدي رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة الخليجية لكرة السلة التي تستضيفها المملكة حتى السابع من سبتمبر الجاري أن عدد الإعلاميين المعتمدين رسميا لتغطية منافسات البطولة يصل إلى خمس وأربعين إعلاميا من الداخل والخارج.
وقالت هدى الخالدي في تصريح مقتضب للملحق الرياضي في «أخبار الخليج» إن مشاركة هذا العدد من الإعلاميين من شأنه إعطاء البطولة زخما إعلاميا يعكس مكانتها وقيمتها التنافسية بين الأشقاء.
ألكسندر أول الواصلين
رصد «أخبار الخليج الرياضي» أول الواصلين من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى الصالة، وكان الأمريكي ألكسندر الذي تواجد في المدرجات قبل أكثر من ساعة على انطلاق مباراة منتخبنا ونظيره السعودي، وتابع ألكسندر المباراة الأولى التي جمعت بين منتخبي قطر والكويت، ويبدو أن حضوره كان بهدف معرفة امكانيات لاعبي المنتخبات بصورة أكبر حتى يستطيع تقديم المستوى المنتظر الذي يلبي تطلعات وآمال المسؤولين عن المنتخب والجماهير البحرينية.
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