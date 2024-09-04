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في ختام الدور التمهيدي من البطولة الخليجيةمنتخبنا يكسب السعودية ويستعيد الصدارة

9/4/2024 7:22:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة وعلي ميرزا - تصوير: عبدالأمير السلاطنة الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬انتصارا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬88‭/‬78‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضل‭ ‬عروضه‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬والمتقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأوقات،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يفقد‭ ‬تركيزه‭ ‬حينما‭ ‬سجل‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬عودة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وكان‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بتقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنتيجة‭ ‬28‭/‬17‭ ‬وكذلك‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬46‭/‬37،‭ ‬وواصل‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬65‭/‬52،‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬وخرج‭ ‬فائزا‭ ‬بنتيجة‭ ‬88‭/‬78‭.‬

جاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭:(‬28/17‭)‬،‭ (‬18/20‭)‬،‭ (‬19/15‭(‬،‭ )‬23/26‭(‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وألكسندر‭ ‬كليفتون‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬ومزمل‭ ‬أمير‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬محمد‭ ‬الصقر‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬السويلم‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬ومرزوق‭ ‬المولد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬حضورا‭ ‬جماهيريا‭ ‬غفيرا‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الذين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬الأداء‭ ‬المميز‭ ‬من‭ ‬لاعبينا‭.‬

ترتيب‭ ‬المنتخبات

بعد‭ ‬نتائج‭ ‬مباريات‭ ‬يوم‭ ‬الأمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تصدر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الترتيب،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ثانيا‭ ‬وقطر‭ ‬ثالثا‭ ‬والكويت‭ ‬رابعا‭.‬

وبذلك‭ ‬يلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الجمعة‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمع‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭.‬

اليوم‭ ‬راحة

خصصت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬راحة‭ ‬لجميع‭ ‬المنتخبات،‭ ‬فيما‭ ‬تستأنف‭ ‬المباريات‭ ‬وتعود‭ ‬الإثارة‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬بانطلاق‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬المرتقب‭ ‬والمنتظر،‭ ‬وتختتم‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭.‬


في المؤتمر الصحفي

جاد الحاج: وصلنا إلى مرحلة الجد

ريكارد كاساس: تركيزنا على نصف النهائي

أكد‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬قدموا‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة‭ ‬خلال‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬تأكيد‭ ‬الجاهزية‭ ‬وعودة‭ ‬الثقة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إصابات،‭ ‬وتابع‭: ‬الآن‭ ‬وصلنا‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬الجد‭ ‬وينبغي‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهد‭ ‬والتركيز‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مؤازرة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬أشار‭ ‬الاسباني‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬جدا‭ ‬قوية،‭ ‬وأضاف‭: ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬الأفضل‭ ‬واستحق‭ ‬الفوز،‭ ‬وعلينا‭ ‬ان‭ ‬نعالج‭ ‬الأخطاء‭ ‬ونستعد‭ ‬لمباراة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

قطر تهزم الكويت وتخلط الحسابات

خلط‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الحسابات‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬72‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الكويت،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬20/19‭)‬،‭ (‬18/24‭)‬،‭ (‬14/10‭)‬،‭ (‬24/19‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬تايلور‭ ‬جيمس‭ ‬بتسجيله‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬ومايكل‭ ‬أونيل‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬عمران‭ ‬جوهر‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬الحميدي‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬

واتسمت‭ ‬المباراة‭ ‬بالندية‭ ‬والتكافؤ‭ ‬والإثارة‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬أوقاتها‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬التقارب‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين،‭ ‬واستغل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أخطاء‭ ‬لاعبي‭ ‬الكويت‭ ‬واستعجالهم‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭.‬


هدى الخالدي: 45 إعلاميا في خليجية السلة


ذكرت‭ ‬هدى‭ ‬الخالدي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الإعلاميين‭ ‬المعتمدين‭ ‬رسميا‭ ‬لتغطية‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬وأربعين‭ ‬إعلاميا‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭.‬

وقالت‭ ‬هدى‭ ‬الخالدي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬مقتضب‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إعطاء‭ ‬البطولة‭ ‬زخما‭ ‬إعلاميا‭ ‬يعكس‭ ‬مكانتها‭ ‬وقيمتها‭ ‬التنافسية‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭.‬

ألكسندر أول الواصلين

رصد‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أول‭ ‬الواصلين‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬الصالة،‭ ‬وكان‭ ‬الأمريكي‭ ‬ألكسندر‭ ‬الذي‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬المدرجات‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونظيره‭ ‬السعودي،‭ ‬وتابع‭ ‬ألكسندر‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬قطر‭ ‬والكويت،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬حضوره‭ ‬كان‭ ‬بهدف‭ ‬معرفة‭ ‬امكانيات‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬حتى‭ ‬يستطيع‭ ‬تقديم‭ ‬المستوى‭ ‬المنتظر‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬المنتخب‭ ‬والجماهير‭ ‬البحرينية‭.‬

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