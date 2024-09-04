مانشيني يؤكد صعوبة مواجهة إندونيسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ ‬ – ‭ ( ‬واس‭): ‬أكد‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبرتو‭ ‬مانشيني،‭ ‬صعوبة‭ ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026م‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بمحافظة‭ ‬جدة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الإيطالي‭ ‬أهمية‭ ‬المواجهة‭ ‬اليوم‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنها‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي‭ ‬تطور‭ ‬كثيراً‭ ‬خلال‭ ‬الـ10‭ ‬أعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬ويمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬محترفين‭ ‬ولكن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزاً‭ ‬تماماً‭ ‬للفوز‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬أجانب‭ ‬بالدوري‭ ‬السعودي‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬للاعبين‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬معهم،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يعود‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬لأنهم‭ ‬سيجدون‭ ‬الفرصة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭.

‬وعبر‭ ‬مانشيني‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمجموعة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬مواجهة‭ ‬لعبها‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬سابقاً‭ ‬كانت‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬رغم‭ ‬الخسارة‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬الإيطالي‭ ‬أن‭ ‬انتقال‭ ‬اللاعب‭ ‬سعود‭ ‬عبدالحميد‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬روما‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬مميزة‭ ‬للاعب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الاحتراف،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬في‭ ‬انتقاله‭ ‬للاحتراف‭ ‬بالخارج،‭ ‬ولكن‭ ‬قام‭ ‬بنصيحته،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬احتراف‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬أمر‭ ‬جيد‭ ‬حتى‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬اليابان‭ ‬وأستراليا‭ ‬وكوريا،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬قدر‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬فهد‭ ‬المولد‭: ‬‮«‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬أي‭ ‬بطولة‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬ولكن‭ ‬بوجود‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬لدينا‭ ‬نحن‭ ‬جاهزون‭ ‬ونتطلع‭ ‬للفوز‭ ‬وكسب‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مشوارنا‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬اعتزازه‭ ‬بثقة‭ ‬المدرب‭ ‬مانشيني‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخب‭ ‬حلم‭ ‬لأي‭ ‬لاعب‭ ‬سعودي،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬يشاهد‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬لدعمهم‭ ‬خلال‭ ‬مشوارهم‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭.‬